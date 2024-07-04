孫安佐揭「米砂墮胎真相」認了是渣男！至今忘不了前女友阿乃
網紅陳沂日前加入成人直播平台SWAG行列，昨（3）日邀來狄鶯孫鵬的獨子孫安佐暢聊。孫安佐爭議不斷，談到當初和網紅米砂約砲、墮胎一事，他表示當初女方稱有避孕環，所以才沒有戴保險套，而惹出風波。
記者薛羽彤／綜合報導
網紅米砂（Misa）2019年自爆和孫安佐發生過關係且墮胎，孫安佐還原當時情況，「當時不是跟說有戴避孕環嗎？所以後來她說懷孕，Ｗhat？但這改變不了我變成一個渣男的事實，因為我在有女友的情況還跟她上床。」當時他和前女友阿乃交往一周還約砲，認了自己是渣男。陳沂在一旁問有安全措施就會不戴保險套嗎？孫安佐回答：「我2018年有點不太懂事，我很相信女生說的話，結果惹出一大堆問題，我現在一定會戴，比較保守！」
孫安佐透露2018年在美國監獄坐牢時，當年才18歲的他，聽從獄友建議出去後一定要破處。之後他找了一位「很熟的老朋友」實現破處願望，雙方在清醒不尷尬的情況下進行。
孫安佐去年證實分手4年女友阿乃，狄鶯還一度認她為準媳婦，談到前女友阿乃，孫安佐也認了至今仍相當懷念，更說阿乃是任何時候都想發生關係的對象，陳沂問他分手原因，他說：「太愛對彼此痛苦，現在只是保持距離，但分手不代表愛消失。」