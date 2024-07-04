聽黃珊珊說才知道！柯文哲：新青安沒勾稽租金補貼、淪炒房漏洞
針對新青安優惠貸款人頭戶、轉租亂象，民眾黨主席柯文哲表示，新青安已淪為「炒房元兇」，若要實現居住正義，還是應該蓋社會住宅、調高多屋稅、制定空屋稅，並藉由租金補貼杜絕租屋黑市。柯文哲並表示，看了立委黃珊珊的質詢，外界才知道新青安沒勾稽租金補貼，更造成炒房漏洞。
記者林詠青／台北報導
柯文哲3日晚間在自家節目《柯P揪時在》表示，新青安助長炒房的理由，首先是購買者會有把貸款上限1000萬元「用滿」的心理，因此1000萬元（加上頭期款為1250萬元）會成為房市的「地板價」；其次，以1000萬元貸款為例，新青安1.775%的利率，寬限期內每月負擔1萬4,792元，會讓年輕人覺得「租不如買」，反正寬限期後繳不起本息再賣掉就好。柯文哲警示，這個邏輯盲點是「要保證房價一直漲」，否則寬限期後，市場出現大量拋售房屋、惡性循環，可能會衍變成次貸風暴。
此外，柯文哲表示，看了黃珊珊在立院質詢後，外界才知道財政部的新青安跟內政部的租金補貼資料沒有勾稽，如此一來，投資客可以用人頭申請新青安貸款，出租後把包括租金補貼在內的租金拿來繳房貸，等到房價上漲再賣出，投資客等於是「買空賣空」，炒作房市。
柯文哲強調，台灣住宅自有率高達85%，實現居住正義並不是要「打房」，而是抑制房價上漲，讓國民所得逐漸追上，最好的方式，就是他總統大選的政見「大力蓋、大力改、大力補」，也就是大力蓋社會住宅、大力改變稅制，大力藉由租金補貼杜絕租屋黑市。