JJ Redick初掌兵符無妨！湖人替他找豪華助教團　前雷霆主帥入列

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根據美媒《ESPN》報導，消息來源透露，洛杉磯湖人將聘請前雷霆主帥Scott Brooks、前老鷹總教練Nate McMillan擔任JJ Redick團隊的首席助理教練。Redick新賽季身邊將有兩位擁有執教多年經驗的教練，他們過去總共擔任總教練期間，共取得了1189場勝利。
這2名將加入湖人團隊的助理教練，過去的經歷都相當顯赫，Nate McMillan球員生涯皆效力於西雅圖超音速隊，曾2度獲選NBA年度最佳防守二隊，並在1994年拿下抄截王殊榮，而超音速在他退役之後，也正式退休他的10號球衣。McMillan1998年退役之後則是轉戰教練職，一開始先從超音速助教開始做起，隨後並轉正擔任總教練，生涯也曾轉戰拓荒者、溜馬、老鷹等隊擔任教練，執教經驗相當豐富。
至於Scott Brooks球員時期則是輾轉至各支球隊，生涯曾在1994年隨休士頓火箭奪下總冠軍，2001年退役之後同樣轉戰教練職。Brooks的執教經驗同樣豐富，最著名的想必是2008-2015執教雷霆隊時期，當時他的麾下擁有由Kevin Durant、James Harden、Russell Westbrook所組成的「三巨頭」陣容，但最終球隊卻多次在季後賽上止步，他也無緣率領雷霆奪下隊史首冠。
2名助教過去經驗豐富 有望給予Redick臨場支援
而Scott Brooks也在2015年遭到雷霆隊開除，隨後則是轉戰巫師擔綱主帥，5個賽季後他再度轉戰拓荒者擔任助教，如今則是將加入到湖人教練團。湖人團隊如今在加入這2名相當有經驗的教練之後，對於JJ Redick及球隊來說可說是如虎添翼，他們過去也都有執教明星球員的經驗，相信來到湖人並不需要適應太久，也有望給予Redick更多臨場執教需要的幫助與支援。