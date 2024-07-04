澎湖漁船遭中國海警扣押！楊曜「譴責政院」：罔顧漁民安全
澎湖漁船大進滿88號2日晚間在金門東北外海作業時，遭2艘中國海警船強行登檢後帶回福建圍頭港，引發我國譁然。國台辦指出，該船違反伏季休漁規定，中國海警是正常執法，海巡署也表示漁民遭登檢位置已是中國領海。對此，民進黨籍澎湖縣立委楊曜認為，必須譴責行政院罔顧漁民安全，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿88號被扣押的主因，要求中央政府積極協商中國儘速放人。
記者孫唯容／綜合報導
楊曜指出，兩岸人民關係條例有訂定中華民國禁限制水域，這幾年在他的要求下，澎湖海巡強力取締越界進入24海浬的中國漁船，從2017年至今帶案入港70艘中國漁船，平均留置偵訊超過一個月並予以重罰；顯見兩岸之間各有領海、臨接區及禁限制水域的規定。
楊曜説，本案發生的地點距離中國晉江11.2海浬處，海巡署表示已進入中國領海，但漁業署長卻表示該處屬於「臺灣漁民傳統漁場、兩岸共同作業的區域」；臺灣在兩岸漁民共同作業區、漁業重疊區根本就沒有與中國達成共識，漁業署在漁民安全的作業區域上採取模糊的方式，他要再次譴責執政的民進黨罔顧漁民生命財產安全。
楊曜認為，澎湖的船、澎湖的鄉親遭中國海警扣押至今已超過16小時，自己徹夜聯絡行政院與各項管道尋求積極營救鄉親，也要求民進黨政府要正視漁民安全的漁撈作業區，不再讓這樣的事件威脅澎湖鄉親的生命財產安全。
楊曜表示，中國與台灣各有各別獨立管轄的領海與毗鄰區，「當我們在保護自己主權所及漁場的同時，中國當然也不會讓他國漁民染指屬於他們的漁場」。希望漁民朋友注意捕撈作業界線，以免再生憾事。