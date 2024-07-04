中國「福建號」可能進行第3次海試！分析：對台獨分子示警
我國澎湖籍漁船「大進滿88號」，2日晚間遭中國海警強行登檢扣押，中國國台辦、海警局皆聲稱，此舉屬於正常執法，美國國務院則表示，正密切關注此事，鼓勵雙方保持開放的溝通管道，以和平方式解決問題。時機敏感之際，中國第3艘航空母艦「福建號」疑似又進行第3次海試，有新加坡媒體分析，此舉意在警告台獨分子。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《聯合早報》報導，中國浙江海事局2日公布15點連線水域範圍，宣布從3日凌晨4時至5日傍晚6時，將在這15點連線水域範圍內執行軍事任務，禁止船隻駛入。為期3天的軍事任務，不排除是為了中國第3艘航母「福建號」進行第3次海試，演習區域最南端距離台灣不到100海里（185公里）。
報導指出，上海海事局1日也已發布航行警告，稱星期三對一大型船舶深水航道出口實施交通管制，而福建艦在先前的第2次海試前，上海海事局也曾發通知稱，對長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制。
新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤分析，解放軍選在台灣總統賴清德就職前的5月初，進行福建號首次航行試驗，接著又在5月下旬進行第2次海試，每次都有警示的意味，直言：「北京目前對賴清德的兩岸關係論述非常不滿意，兩岸關係更緊張，對抗性也更強，福建號正好借最新海試對台施加軍事壓力。」
不過，中國軍事評論員宋忠平受訪時則評估，福建號還處於新兵訓練階段，尚未形成戰力，要出海「震懾台獨和域外勢力」仍為時尚早，而且福建號有其特殊性，噸位大，使用電磁彈射等新技術，訓練科目多，預計中國軍方會以穩妥為主的步伐推進海試。