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台積電個股期夜盤衝破千元　台積電站上1000元、台股漲249點

▲台積電ADR昨（3）日上漲3.86%，也激勵台積電個股期夜盤衝破千元大關，一度站上1010元，激勵台北股市今（4）日開盤上漲249.77點、來到23422.2點。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電ADR昨（3）日上漲3.86%，也激勵台積電個股期夜盤衝破千元大關，一度站上1010元，激勵台北股市今（4）日開盤上漲249.77點、來到23422.2點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（3）日全數走高，其中台積電ADR上漲3.86%，也激勵台積電個股期夜盤衝破千元大關，一度站上1010元，激勵台北股市今（4）日走高，開盤上漲249.77點、來到23422.2點。

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台股開盤表現強勁，中小型股也同步走高，雖然開在盤下，不過隨後翻紅，上漲1.25點、來到277.88點。

權值股全數走高，台積電跳空開高站上1000元，大漲20元；鴻海一甩疲態，開盤上漲5元、來到208元；聯發科開盤上漲15元、來到1390元。

疲軟的經濟數據提振降息希望，美股四大指數昨日多數走高，特斯拉連7紅，那斯達克、標普500指數再創歷史新高紀錄。道瓊指數下跌23.85點或0.06%，收39308點；那斯達克指數上漲159.54點或0.88%，收18188.3點；標普500指數上漲28.01點或0.51%，收5537.02點；費半指數上漲106.73點或1.92%，收5651.72點。

數據顯示美國工廠訂單意外下降，美國服務業活動陷入收縮，顯示經濟放緩。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國6月民間就業人數僅增加15萬人，連3月成長放緩，並且低於市場預期的增加16萬人，顯示美國勞動市場降溫。

科技五大天王中多數走高，Meta上漲0.09%，蘋果上漲0.58%，Alphabet上漲0.42%，微軟上漲 0.32%，亞馬遜下跌1.21%。半導體股多數走高，輝達上漲4.57%，博通上漲4.33%，美光上漲3.19%，高通上漲1.82%，應用材料上漲1.02%，德儀上漲0.26%，AMD下跌0.25%。

台股ADR漲聲一片，台積電ADR上漲3.86%，日月光ADR上漲1.91%，聯電ADR上漲0.48%，中華電信ADR上漲0.77%。

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