這原因美元再跌！亞幣彈、台股漲 新台幣早盤回升至32.56元
美國供應管理協會（ISM）公布6月非製造業採購經理人指數（PMI）表現低於預期，美元指數一度險跌破105，不過，在美國聯準會（Fed）會議紀錄暗示不急於降息，美元指數稍有回升，亞洲主要貨幣包括日圓等兌美元則出現反彈，新台幣兌美元今（4）日早盤在美元回落及台股走揚之下，也回升至32.56元，升值7.2分，目前在32.594元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國6月ISM非製造業PMI創2020年5月疫情高峰期以來新低，市場擔憂美國經濟快速轉差的壓力浮現，美債10年期公債殖利率跌，金價回升，美元指數一度回落至105.05附近。
不過，，隨後美國Fed公布上次開會紀錄，決策者認為儘管通膨正朝著正確的方向邁進，但仍不足以開始降息，仍需更多證據支撐，美元指數回升至105.3附近。
亞洲主要貨幣兌美元則出現反彈，日圓今日早盤一度來到161.139兌1美元，目前在161.347震盪，韓元兌美元也回升至1378.93，離岸人民幣兌美元亦回升至7.2975附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.57元、升值6.2分開出，在台積電領軍攻站上千元，台股也上漲逾200點，加上亞幣也反彈，新台幣進一步來32.56元，升值7.2分，目前仍在32.594元震盪整理。