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名醫江坤俊被爆「不倫早傳開」！小三愛擺正宮姿態　態度超囂張

▲外科名醫江坤俊被爆出不倫戀其實早就傳開，小三的態度囂張，而且常擺出正宮姿態。（圖／翻攝江坤俊臉書）
▲外科名醫江坤俊被爆出不倫戀其實早就傳開，小三的態度囂張，而且常擺出正宮姿態。（圖／翻攝江坤俊臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

乳房外科名醫江坤俊因愛妻愛家的好形象，加上幽默的談話風格，受到許多婆婆媽媽喜愛。昨（3）日江坤俊被周刊爆出，和院內護理師一同過夜，妻子還發聲明表示，「江醫師每天都有回家，家庭狀況一切正常。」臉書留言區湧入700多則批評言論，其中還有網友爆料小三態度十分囂張，還會在醫院擺出正宮的姿態。對此，家事律師李怡貞表示，「要當小的本來就要有當小的的樣子。創造良好清新的職場環境，遇到ㄐㄧㄢˋ三請一律想辦法通報正宮。」

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江坤俊被爆出有紅粉知己，還被拍到一起過夜同進出，形象大翻車，臉書至今湧入700多則留言，粉絲痛批對他感到失望。其中有一名網友爆料，「為什麼不必捉姦在床，但醫院也早傳開了，還不是那個囂張的賤小三，常常不自覺地擺正宮姿態，就怕別人看不出來似的。」

消息曝光後，網友驚訝猜測「會不會就是小三故意叫記者來偷拍的？」其他網友則分析「挖自己的墳墓嗎？叫記者來拍最後被趕出醫院的是小三」、「但是如果她逼退正宮上位當醫師娘，趕走又如何？」

▲江坤俊經常分享和病人的暖心互動，形象良好。（圖／江坤俊臉書）
▲江坤俊經常分享和病人的暖心互動，形象良好。（圖／江坤俊臉書）
常處理夫妻家務事的律師李怡貞，看多了婚外情的狀況，對於江坤俊小三被爆料擺出正宮姿態，她表示，「確實啊，職場的綠茶婊就是會不自覺地擺出正宮姿態，自詡為營運長價值，動不動指手畫腳。看不過去就是一律通報正宮，正宮通常都會感激，聰明的正宮有聰明的方式對付。」她看不慣囂張小三的態度，痛批：「要當小的本來就要有當小的的樣子，創造良好清新的職場環境，遇到『ㄐㄧㄢˋ』三請一律想辦法通報正宮。」

▲江坤俊小三被爆料在醫院內態度囂張，宛如自己是正宮。。（圖／江坤俊臉書）
▲江坤俊小三被爆料在醫院內態度囂張，宛如自己是正宮。（圖／江坤俊臉書）

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