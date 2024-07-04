湖人戰力-1！Taurean Prince將轉戰公鹿　曾說洛杉磯是他第一選擇

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Taurean Prince今年30歲，上個賽季他替湖人隊出戰78場，場均上場27分鐘，能夠貢獻8.9分、2.9籃板、1.5助攻，投籃命中率為44.2%，三分球命中率則為39.6 %，以角色球員來說表現還算是稱職。在球隊首輪季後賽面對金塊隊的5場比賽，Prince也都有上場，場均上場22.2分鐘，得到7.4分、2.4籃板、0.6助攻，投籃命中率41.4%，三分球命中率為29.4%。
曾說湖人是第一選擇 但最終選擇轉戰公鹿
今年與湖人的合約走完之後，Taurean Prince也正式成為自由球員。而根據美媒先前報導，Prince曾在接受採訪時表示，留在湖人是他的第一選擇，他說：「留在湖人隊是我的第一選擇，我100%想成為湖人的一員。我的家庭、洛杉磯的生活品質等，是我和我的家人過去幾年從未擁有過的，所以我想留在這裡。」而湖人確實也有興趣與Taurean Prince續約，只可惜最終並沒有成功留下他。
Taurean Prince如今加盟公鹿隊之後，不但將與前湖人主帥Darvin Ham再續前緣，他也將成為Giannis Antetokounmpo、Damian Lillard身旁的得力助手，期望幫助公鹿在東區殺出重圍，挑戰睽違4年再度奪冠。