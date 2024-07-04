習近平晤蒲亭　誓言團結「全球南方」、反對「單邊制裁」

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外媒報導，這是兩人2個月內第2度會面。他們將上合組織視為能在國際事務上抗衡美國「霸權」的政治經濟集團。
習近平指出，今年5月，蒲亭成功對中國進行國是訪問，在中俄建交75週年的重要歷史節點，共同為兩國關係下一步發展作出規劃和部署。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續秉持世代友好的初心，堅守造福人民的恆心，不斷涵養中俄關係的獨特價值，挖掘兩國合作的內生動力，為維護兩國正當權益和國際關係基本準則作出新的努力。
習近平表示，中俄要繼續加強發展戰略對接和國際戰略合作。中方支持俄方履行好金磚國家輪值主席國職責，團結「全球南方」，防止「新冷戰」，反對非法單邊制裁和霸權主義。
中方將與俄羅斯和各成員國合作，打造更加緊密的上海合作組織命運共同體。中俄雙方要繼續加強全面戰略合作，反對外部干涉，共同維護地區安寧穩定。
蒲亭則表示，當前俄中關係處於歷史最高水準，雙方相互尊重、平等互利，俄中關係不結盟、不針對第三方，符合兩國人民的福祉。俄方支持中方維護自身核心利益和正當權益，反對外部勢力干涉中國內政、插手南海問題。
另習近平強調，中方始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談，願繼續為推動政治解決烏克蘭危機等地區熱點問題作出積極努力。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130704