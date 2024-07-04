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習近平晤蒲亭　誓言團結「全球南方」、反對「單邊制裁」

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭，3日在哈薩克會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭，3日在哈薩克會談。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北4日電）中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭3日在哈薩克會談，習近平表示會為維護兩國正當權益和國際關係基本準則作出新的努力，稱支持俄方履行金磚國家輪值主席國職責，團結「全球南方」，防止「新冷戰」，反對非法單邊制裁和霸權主義。

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據中國外交部官網，習近平在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織峰會前，當地時間7月3日晚間會見蒲亭（Vladimir Putin）。

外媒報導，這是兩人2個月內第2度會面。他們將上合組織視為能在國際事務上抗衡美國「霸權」的政治經濟集團。

習近平指出，今年5月，蒲亭成功對中國進行國是訪問，在中俄建交75週年的重要歷史節點，共同為兩國關係下一步發展作出規劃和部署。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續秉持世代友好的初心，堅守造福人民的恆心，不斷涵養中俄關係的獨特價值，挖掘兩國合作的內生動力，為維護兩國正當權益和國際關係基本準則作出新的努力。

習近平表示，中俄要繼續加強發展戰略對接和國際戰略合作。中方支持俄方履行好金磚國家輪值主席國職責，團結「全球南方」，防止「新冷戰」，反對非法單邊制裁和霸權主義。

中方將與俄羅斯和各成員國合作，打造更加緊密的上海合作組織命運共同體。中俄雙方要繼續加強全面戰略合作，反對外部干涉，共同維護地區安寧穩定。

蒲亭則表示，當前俄中關係處於歷史最高水準，雙方相互尊重、平等互利，俄中關係不結盟、不針對第三方，符合兩國人民的福祉。俄方支持中方維護自身核心利益和正當權益，反對外部勢力干涉中國內政、插手南海問題。

另習近平強調，中方始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談，願繼續為推動政治解決烏克蘭危機等地區熱點問題作出積極努力。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130704

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