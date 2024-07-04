小暑咖啡買一送一！全家特大杯美式30元　7-11燕麥拿鐵10元多一杯

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📍門市｜今起至7月7日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹抹茶拿鐵，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至7月3日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾YOI鹼性水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月5日起至7月7日
◾大杯燕麥拿鐵任選第2杯10元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿250元憑icash Pay折35元;憑icash2.0 或 OPEN錢包折25元
📍APP｜即起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，7折（原價75元、特價52元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，7.2折（原價110元、特價79元）
🟡小北百貨
📍門市｜7月6日小暑、7月14日情人節、7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）