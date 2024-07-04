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小暑咖啡買一送一！全家特大杯美式30元　7-11燕麥拿鐵10元多一杯

▲7-11明（5）日起燕麥拿鐵加10元多一杯，行動隨時取冰燕麥拿鐵7杯組360元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11明（5）日起燕麥拿鐵加10元多一杯，行動隨時取冰燕麥拿鐵7杯組360元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

炎熱夏季烘烤全台！本週7月6日迎接小暑節氣，各大通路、超商陸續推出咖啡優惠，包括特大杯美式、抹茶拿鐵第2杯10元今（4日）起開跑，還可疊加自帶杯扣5元，原價60元的美式、30元開喝；7-11明（5）日起燕麥拿鐵加10元多一杯，行動隨時取冰燕麥拿鐵7杯組360元；小北百貨小暑咖啡買一送一。

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🟡全家便利商店
📍門市｜今起至7月7日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹抹茶拿鐵，5.9折（原價65元、特價38元）

▲全家特大杯經典美式、抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家特大杯經典美式、抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至7月3日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾YOI鹼性水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲本週末五六日優惠有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、義美紅豆粉粿買一送一。（圖／全家提供）
▲本週末五六日優惠有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、義美紅豆粉粿買一送一。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月5日起至7月7日
◾大杯燕麥拿鐵任選第2杯10元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿250元憑icash Pay折35元;憑icash2.0 或 OPEN錢包折25元

▲7-11燕麥拿鐵第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11燕麥拿鐵第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11購買指定商品折價優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11購買指定商品折價優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，7折（原價75元、特價52元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，7.2折（原價110元、特價79元）

▲7-11久違的燕麥拿鐵寄杯優惠，APP冰燕麥拿鐵7杯組360元。（圖／7-11提供）
▲7-11燕麥拿鐵寄杯優惠，APP冰燕麥拿鐵7杯組360元。（圖／7-11提供）
🟡小北百貨

📍門市｜7月6日小暑、7月14日情人節、7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）

▲小北百貨在母親節當天咖啡買一送一。（圖／業者提供）
▲小北百貨在小暑、情人節、大暑當天咖啡買一送一。（圖／業者提供）

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