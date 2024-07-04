接見日參議員！韓國瑜烙「這句話」　她一聽驚喜笑了

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韓國瑜表示，江啟臣以及立法院跨黨派的委員們共同出席接待訪團，顯見立法院對於日本國會的重視。台灣與日本不僅在歷史上淵源深遠，更因為地理位置的相近，雙邊人民往來頻繁。根據我國交通部觀光署的統計，去（2023）年台灣旅客最愛造訪的國家就是日本，總計有422.5萬人次赴日觀光。而我駐日代表處在去年底委託進行的民調也顯示，76.6%的日本民眾對台灣有親近感、65%的日本民眾則認為台灣值得信賴，在在顯示台日兩國密不可分的情誼，雙方的政治領袖或是國會議員都有責任去維繫日本與台灣情感的交流。
韓國瑜說，最讓他感動的是，2021年6月日本所有參議員不分黨派，首次無異議通過力挺台灣加入「世界衛生組織」（WHO）的決議，並籲請各國同意我國自2022年起以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA），充分展現日本朝野對我國參與WHO的全面支持，意義非凡；韓國瑜表示，台灣就像是一位游泳選手，已經在水裡奮力前進了很長一段距離，希望能上來換一口氣，這正是目前台灣在國際社會上的處境，縱使孤單卻仍奮力向前，並時時盼望能和各國的好朋友們攜手合作。
韓國瑜提到，台日夥伴間「患難見真情」，早已超過任何言語，特別是今年4月初，我國遭逢25年來最強地震、重創花蓮，日本政府不僅第一時間表達慰問，政府及民間各界友人紛紛慷慨解囊，或自發募款，台灣政府及人民都銘感於心，他藉這個機會，代表立法院及全體國民，向在座的各位日本好朋友們表達最誠摯的感謝。
日本參議員滝波提到，多年來不論是天災或是區域安全危機，台灣與日本總是心手相連、相互扶持，彼此間情感如同家人般的深厚，並且一直是彼此最堅實的盟友。他最後特別強調他的夫人就是土生土長的台灣人，因此他是台灣女婿、基本上也算是台灣人，未來他定將盡全力持續深化台日情誼。