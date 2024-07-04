名醫江坤俊爆出軌護理師！正宮劉藺秦大有來頭 竟是亞運橋牌銀牌
乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，然而昨（3）日他卻被爆料出軌護理師，人設大翻車，引發外界輿論撻伐，正宮劉藺秦第一時間發表3點聲明，她的身分也遭起底為知名橋牌國手，還曾在杭州亞運奪下橋牌銀牌。
記者吳昕蓓／綜合報導
劉藺秦從大學就在打橋牌，當時在圈內擁有高知名度，因為一頭長髮，身材又纖細，吸引不少追求者，與江坤俊也是在校際比賽相遇。去年（2023年）劉藺秦率領隊員隊員陳瀅守、林蔭宇、劉佩華和楊茗清到杭州參加亞運，江坤俊還在臉書發文為老婆加油，但台灣女團在金牌戰中對上中國，最終仍以35比38不敵對方，拿下銀牌。
劉藺秦受訪時坦言感覺惋惜，但因為和隊友共同努力拿下獎牌，還是很開心，對此，江坤俊也在臉書發文鼓勵老婆，「銀牌...最後輸0.9分…….可以了啦，辛苦了，中華女子橋牌代表隊，很以妳們為榮。」非常關注劉藺秦在賽事上的表現，沒想到如今卻傳出偷吃，看起來格外諷刺。
事實上，江坤俊在被爆出和護理師的過夜情後，劉藺秦第一時間出來力挺老公，列出3點回應，承認新聞中被拍到的住處是她買的，平常都給姊姊念大學的小孩住，她直言還不了解狀況，但確認的是「醫院後面房子確實是我買的，平常是我姊姊小孩在住，江醫師每天也都有回家。」《NOWnews今日新聞》詢問江坤俊經紀人，經紀人也表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」