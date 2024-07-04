「華爾街女神」母女鐵鎚爆頭小姑！犯前研究減刑條件 各判8年
自封「華爾街女神」的陳莉婷與母親胡青青，去年被控為爭奪家產殺害小姑，母女倆找來友人楊儒杰謀議殺人，母女倆皆被依傷害、妨害自由、殺人未遂等罪起訴。台北地方法院今（4）日一審宣判，依共同犯殺人未遂罪將陳莉婷及胡青青各判刑8年，楊儒杰幫助犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，陳莉婷父親原是台北市信義區地主獨子，分得不少家產，不過陳莉婷母親胡青青認為遺產分配不平均，找來女兒陳莉婷寫下多份犯罪計畫書，並友人楊儒杰謀議殺人計畫，早在去年7、8月間，曾委託詹男雇人，意圖以駕車衝撞陳姓小姑致死，製造意外事故，最後沒有執行。
去年9月26日，胡青青夥同楊男等人企圖強押陳姓小姑到八德路胡承租的店內，營造被害人在浴室滑倒死亡的意外，再3天後，胡青青又找女兒、楊男、詹男等3人，前往小姑住處埋伏，並趁對方走進電梯時，拿出預藏的鐵鎚猛打其後腦，導致小姑奄奄一息倒臥血泊中，所幸鄰居聽見求救聲，讓小姑從鬼門關前搶救回來。
警方到場後，當場逮捕胡青青，再循線逮補陳莉婷及詹姓、楊姓2名男子，北檢偵辦後，認定陳莉婷與胡青青母女合謀行兇，依殺人未遂罪起訴倆及2名友人。
案件審理期間，胡青青為以示悔意，多次送手抄經文到法院，不過檢警搜索時，曾搜到減輕刑度、判無罪等新聞報導，內容針對減刑事由被標注重點，難認胡青青確實有悔意，女兒陳莉婷更全盤否認犯罪。台北地方法院今天一審宣判，依共同犯殺人未遂罪將陳莉婷及胡青青各判刑8年，楊儒杰幫助犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年6月，全案可上訴。