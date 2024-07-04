▲全台活動｜夏日音樂祭懶人包 花蓮夏戀嘉年華、高雄啤酒音樂節、台秋祭等超強卡司全在這！

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花蓮夏戀嘉年華
全臺暑假最大檔的音樂盛會「花蓮夏戀嘉年華」，將於7/3-7/7連續五天晚間盛大登場 ，卡司最強、時間最久、規模最大，眾多人氣歌手、偶像明星、 新秀團體接力演出，戶外舞臺熱力放送活力，High 翻縱谷仲夏夜。
完整卡司公布：花蓮住宿推薦 >>> 福康大飯店
7/3: 宇宙人、理想混蛋、粗大BAND、冰球樂團icyball、南西肯恩
7/4: 麋先生、康士坦的變化球、芒果醬Mangojump、好樂團、固定客
7/5: W0LF(S)五堅情、溫嵐、SHOU婁峻碩、葉璦菱、大Q秉洛、在地樂團-濱海山路
7/6: 告五人、Ozone、未來少女-日光之橙、原子少年-VERA、在地樂團-Fali
7/7: 周湯豪、玖壹壹、丁噹、Tyson Yoshi、李子森、在地樂團-Hight 5
活動日期：7/3-7/7
活動時間：19:00-21:30
活動地點：花蓮市東大門廣場
嘉義東石海之夏
「2024東石海之夏」今年已經邁入第18屆，是嘉義東石相當知名的夏季活動，招牌活動絕對少不了精彩的演唱會以及美麗迷人的煙火，今年還將跟在地商家合作，可以在這裡購買到嘉義在地特產，以及一系列的踩街、親子活動，讓來訪的民眾都能感受到嘉義的文化魅力。
7/27 演出卡司：告五人、張若凡、李晉瑋、Theseus 忒修斯 、鹿洐人 。ReadyGo加碼推薦周邊住宿>>立即訂房
7/28 演出卡司：玖壹壹、張秀卿、吳淑敏Laney (小紅豆)、楊淨宇 Angel 、林道遠&靜香’life 。
活動日期：2024/7/20(六)、21(日)、27(六)、28(日)
活動時間：19:00-21:00
活動地點：東石漁人碼頭 (map)
最新消息：2024東石海之夏官方FB
澎湖追風音樂燈光節
澎湖追風音樂整合澎湖國際燈光節，成為現在的【澎湖追風音樂燈光節】。
9月季節上更適合旅遊且能延續暑假的旅遊熱度，以追風為主題，將音樂節融入澎湖季風特色，邀請重量級演唱卡司，並配合場地周邊光環境營造浪漫有趣的氛圍，打造嶄新的澎湖IP活動。
活動日期：2024/8/30(五)~9/27(五)
開唱時間：活動期間每周五，共5場演唱會。
地點：澎湖觀音亭園區
時間：19:30~21:30
日期 卡司台秋祭
8/30 盧廣仲、高爾宣、怕胖團
9/6 林宥嘉、玖壹壹、徐佳瑩、潤少
9/13 八三夭、理想混蛋、宇宙人
9/20 五堅情、告五人、U:NUS
9/27 周湯豪、韋禮安、Ozone
台中，是一個充滿熱情的所在，一個從北到南都得路過的所在，在這個交會點，無論是快樂、寂寞還是難過，我們都曾一起度過，就在「台秋祭」這個地方。
活動日期｜2024/7/27 (六) ~ 2024/7/28 (日)
活動時間｜11:30
活動地點｜台中驛鐵道文化園區（台中市中區台灣大道一段1段1號）
啟售時間｜2024/5/7 (二) 中午12點
更多卡斯及活動資訊請洽｜台秋祭
活動票價｜台秋祭住這裡
七逃盲鳥雙日票$1000($500/日)
鬥陣早鳥單日票$1200
鬥陣早鳥雙日票$1800($900/日)
唱秋少年預售單日票$1400
唱秋少年預售雙日票$2000($1000/日)
購票方式｜KKTIX及全台全家便利商店
高雄啤酒音樂節
為生活而舉辦的音樂節，全台灣唯一所有啤酒品牌的大匯集，生活的100種方式都可以在啤酒節發生，邀請你來聊天喝酒交朋友，一起感受高雄的夏日啤酒日常。三天共8組韓國巨星、1位泰國小天王，集結超過25組台灣重量級歌手，一次給你CP值最高的音樂饗宴。
場域擴大、兩大舞台─主舞台＆潮黑吧全新再升級，第二副舞台延伸至超級搖滾自由區並設升降舞台，讓你更近距離看見偶像，升級再創造數位水舞降溫系統，讓你身心都降溫，抗暑最佳良方！
活動日期｜台灣國際熱氣球嘉年華
2024/7/5（五）～2024/7/7（日），共計3天
演出時間｜
2024/7/5（五） 15:00～22:30
2024/7/6（六） 15:00～22:30
2024/7/7（日） 15:00～22:30
演出地點｜高雄夢時代正對面廣場
主辦單位｜寬寬整合行銷股份有限公司、統一超商股份有限公司
販售時間｜2024/5/4（六）11:00～每場活動前一天23:59（預售票）
更多購票資訊請洽：2024 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
由台東縣政府主辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」將在 2024 年 7 月 1 日至 8 月 19 日登場，今年週週有光雕音樂會，熱氣球體驗活動也準備開放預約，不妨先把時間預留下來 !
7/11(四) 光雕音樂會壓軸藝人是周湯豪，8/19 (一) 壓軸歌手是五堅情，其他台東熱氣球光雕音樂會場次卡司如下，表演藝人及樂團有玖壹壹、麋先生、宇宙人 、冰球樂團、邱軍、Boom！怪物星人、曹雅雯、許富凱。
活動日期｜7月1日～8/19日台北水舞嘉年華 閉幕演唱會
活動地點｜鹿野高台、池上大坡池、太麻里曙光園區、成功三仙台、國際地標等
活動詳情｜請洽 2024台灣國際熱氣球嘉年華
今年台北水舞嘉年華以「水耀錫口，霓彩虹影」為主題，將水幕結合音樂、絢麗燈光特效、橋體動畫投影，打造絢爛水舞光雕秀，要讓大家享受夜間聲光饗宴。而水舞的閉幕演場會更是精彩。將邀請電音DJ RAYRAY，創作歌手魏嘉瑩、廖柏雅，人氣男團 FEniX，終極女神曾沛慈帶來精彩演出，喜歡聽歌的朋友別錯過 !
演唱會時間：2024/6/30(日)，18:00~21:05。台東最美星空音樂會
演唱會地點：錫口碼頭-活動主舞台。
演唱會卡司：RAYRAY、魏嘉瑩、廖柏雅、FEniX、曾沛慈。
台東最美星空音樂會以夜間觀星活動為主軸並搭配優美的樂音表演方式，每年6-9月間在臺東境內各鄉鎮擇地辦理，結合視覺與聽覺饗宴的星空音樂會，讓更多旅客在縱谷或海邊體驗不一樣的臺東璀璨夜晚星空世界！
【2024台東最美星空音樂會】場次及卡司延伸閱讀：
6/29 (六) 關山鎮．關山環鎮自行車道 紅石溪畔
卡司：陳芳語Kimberley、鼓鼓呂思緯、郭明龍、東布青
7/13 (六) 大武鄉．9420濱海公園(尚武濱海公園)
卡司：Crispy脆樂團、黃玠、馬鹿瓦樂團、都市小島
7/28 (日) 東河鄉．金樽陸連島沙灘
卡司：HUSH、蓋兒Gail、Morikilr 孔亞明、林皓杰
8/3 (六) 卑南鄉．達魯瑪克文化廣場
卡司：梁文音、163braces、卑南族青春歌隊、斯馬里奧
8/24 (六) 蘭嶼鄉．椰油國小
卡司：黃玠瑋、李浩瑋Howard Lee、吳利昂（小碧）、草草屋caucau樂團
8/31 (六) 綠島鄉．公館國小
卡司：芒果醬Mango Jump、晨悠CHENYO、徐暐翔、阿丹玩球球
各場次音樂會及導覽報名等資訊請參閱：活動臉書
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原文出處 : ReadyGo 全台活動｜夏日音樂祭懶人包 花蓮夏戀嘉年華、高雄啤酒音樂節、台秋祭等超強卡司全在這！
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