利多簇擁！台積電開盤站上1000元關卡 擠身千金股、市值逼近26兆
權值王台積電今（4）日開盤大漲21元，股價衝上1000元，帶動市值逾新台幣25.9兆元再創新高，最高一度漲至1005元，成為台股第18檔千金股，千萬股民共同見證歷史性的一刻。
記者陳郁柔／台北報導
市場再度傳出，台積電最先進的3奈米2025年醞釀漲價5%上下，至於5奈米也有望反應生產成本提高而調高報價，預計漲價幅度落在5%~10%。業界也觀察，台積電「近一個月至少三次被傳出3奈米先進製程2025年漲價」的消息，顯示各界對於台積電3奈米最先進製程的重視。
業界認為這一漲幅是在合理區間內。因為3奈米製程相比5奈米製程的晶圓成本增加了約25%，而這個漲幅還沒有考慮到整體的生產量、設計架構等因素。
業界也認為，台積電過往罕有按季度調整報價，和客戶多屬於年度議價。先前在新冠疫情期間，成熟製程的同業每季調漲報價，台積電也仍維持年度議價且先從取消銷售折讓3%開始，當時是睽違約十年出現罕見的取消銷售折讓。
此外，外資摩根士丹利也認為，蘋果公司或在其即將推出的M5系列晶片中使用台積電的堆疊SoIC-X先進封裝技術，M5系列晶片將用於人工智慧伺服器。蘋果可能在明年下半年實現M5晶片的大批量生產，預計台積電明年將大幅擴大其SoIC產能。