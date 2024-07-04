台美混血韓安齊游進奧運！首度挑戰五環殿堂 與王冠閎攜手出征
教育部體育署今（4）日下午將公布巴黎奧運中華代表團選手名單，「台美混血」游泳女將韓安齊將是首次參加奧運，與「台灣蝶王」王冠閎一同出征巴黎。根據巴黎奧運游泳項目的參賽資格，我國游泳僅「台灣蝶王」王冠閎以達奧運A標方式取得資格，但女子選手因無人達標，故拿到1席推薦資格，最後由韓安齊取得奧運門票。韓安齊也確定達標後寫下：「我很榮幸有機會代表我長大的家鄉台灣參加2024年奧運會！這是我運動生涯中的夢想成真。感謝我的家人、隊友和教練，沒有他們的無私支持和指導，我不可能站在這個舞台上。」
記者路皓惟/綜合報導
韓安齊目前積分最高 首度穿中華隊就是奧運
台美混血的韓安齊，在全國中正盃錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄，是目前台灣女子泳將積分最高的選手，預計奧運參加的是拿手的200公尺混合式，這也是她生涯首次披上中華隊戰袍，希望能夠為台灣爭光。
韓安齊在國中赴美，目前就讀德州大學奧斯汀分校（UT Austin），如願完成「奧運」的夢想，她表示會更加努力，專注在展現出最好的自己，好好享受奧運的氛圍。
韓安齊也確定達標後寫下：「我很榮幸有機會代表我長大的家鄉台灣參加2024年奧運會！這是我運動生涯中的夢想成真。感謝我的家人、隊友和教練，沒有他們的無私支持和指導，我不可能站在這個舞台上。」
不僅如此，德州大學也公開讚美並且鼓勵韓安齊參加奧運會，並且還放上中華民國台灣的國旗，表達支持韓安齊的立場。