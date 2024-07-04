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台積電衝破千元大關！財經網美神預言秀截圖：「早公開叫大家買」

▲台積電今（4）日台股直接衝破千元，讓財經網美胡采蘋立刻截圖，開心表示「一直公開叫大家買的那支股票，剛剛1000塊啦！」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電今（4）日台股直接衝破千元，讓財經網美胡采蘋立刻截圖，開心表示「一直公開叫大家買的那支股票，剛剛1000塊啦！」。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

美股昨（3）日全數走高，台積電ADR大漲3.86%，激勵台股台積電開盤跳空直接衝破1000元大關，更一度站上1010元。財經網美胡采蘋一看到，立即在粉專貼出截圖，直呼自己「從2018開始就一直公開叫大家買的那支股票，剛剛1000塊啦！200→1000」。貼文一出也吸引不少網友回覆「見證了護國神山的歷史一刻」、「1500元指日可待」、「感謝護國神山大當家讓我吃喝無虞」。

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胡采蘋今日在粉絲團po文，並貼出台積電股價站上1000元大關的截圖表示，「我從2018年開始就一直公開叫大家買的那支股票，剛剛1000塊啦！」。不少網友看到，紛紛留言「感謝護國神山大當家讓我吃喝無虞」、「謝謝護國神山」，也有網友說「見證歷史好棒棒，開心」、「見證歷史的時刻。唱衰的人哭哭」。

還有網友表示，「沒想到我竟然有兩檔千金股票，一檔聯發科、一檔台積電，賺翻了」、「能在500多買的就算先知了……不過我的一位同事在300多時All in 10張就令人驚豔！沒想到還有人買的更低還沒賣的才更是先知！」。

胡采蘋過去曾多次發文提及自己買台積電股票，2021年初也曾發文表示，很多人問她，「過去一年我所經歷的情況，就是200多叫大家買台積電，大家都不願意」，還有人對當時的台積電股價沒有信心，覺得不會漲、太高了、太貴了，問她還有沒有別支可以買。結果台積電一路飆升，甚至在今年初台積電達到688元時，她還叫父母買台積電，自豪是「24孝好女兒」。

台積電6月中站上905元時，胡采蘋更笑說，「幸福來得相當突然，全員起立鼓掌啦！」，更提到自己從400元就說可以買，即便到了786元也認為可以買，而且買完都有發臉書紀錄。即便4月暴跌時，她依然對台積電有信心，說「我只敢買台積電」，笑說「真的就是請各梯次同學起立鼓掌」。

不過，胡采蘋也曾提醒，如果已經太晚進場，建議不要急，因為賺錢永遠有時候，「市場有賺不完的錢，真的不急於一時，絕對不要去信貸質押買股票」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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