台積電衝破千元大關！財經網美神預言秀截圖：「早公開叫大家買」

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還有網友表示，「沒想到我竟然有兩檔千金股票，一檔聯發科、一檔台積電，賺翻了」、「能在500多買的就算先知了……不過我的一位同事在300多時All in 10張就令人驚豔！沒想到還有人買的更低還沒賣的才更是先知！」。
胡采蘋過去曾多次發文提及自己買台積電股票，2021年初也曾發文表示，很多人問她，「過去一年我所經歷的情況，就是200多叫大家買台積電，大家都不願意」，還有人對當時的台積電股價沒有信心，覺得不會漲、太高了、太貴了，問她還有沒有別支可以買。結果台積電一路飆升，甚至在今年初台積電達到688元時，她還叫父母買台積電，自豪是「24孝好女兒」。
台積電6月中站上905元時，胡采蘋更笑說，「幸福來得相當突然，全員起立鼓掌啦！」，更提到自己從400元就說可以買，即便到了786元也認為可以買，而且買完都有發臉書紀錄。即便4月暴跌時，她依然對台積電有信心，說「我只敢買台積電」，笑說「真的就是請各梯次同學起立鼓掌」。
不過，胡采蘋也曾提醒，如果已經太晚進場，建議不要急，因為賺錢永遠有時候，「市場有賺不完的錢，真的不急於一時，絕對不要去信貸質押買股票」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。