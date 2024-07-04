孫安佐問「有沒有性幻想過我」！陳沂急回答 下秒上演激情肉搏戰
大砲型網紅陳沂日前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，昨（3）日晚間的直播找來最近的話題人物孫安佐大聊，過程中，孫安佐突然問陳沂：「妳有沒有性幻想過我？」陳沂回答後，兩人當場在直播中上演肉搏戰，讓人看傻了眼。
記者吳昕蓓／綜合報導
直播過程中，孫安佐突然問陳沂：「給妳60秒，妳要不要跟我打拳擊，不要的話妳有沒有性幻想過我？」陳沂直言沒有，因為感覺像是犯罪，隨即配合對方打拳擊：「我們打一場有安全措施的、我有戴避孕環」，兩人一來一往，肉搏戰結束後，陳沂也大誇孫安佐：「歡迎所有女生都來打一場，我覺得館長危險了，因為他是屬於靈敏型。」
陳沂進攻時，毫不客氣狂毆孫安佐頭部，興奮直呼：「真的很爽！」孫安佐更分析陳沂的表現比一般女生還厲害，邀約對方：「歡迎來隨時跟我運動。」不僅如此，孫安佐澄清自己的精神沒有異常，可以去做鑑定，提及自己曾說25歲要幹大事引發恐慌，他也直言：「厲害的人不代表可以隨便搞事，我的大事絕對不是恐懼。」
孫安佐表示，「越強的人越有限制，我對自己限制超多，比如我道德標準很高，我不幹偷雞摸狗的事，我從回來之後就沒在說謊，我是一個很真實的人，所以饒舌才這麼厲害。」