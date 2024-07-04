赴日旅遊注意！男性愛戴黃金粗項鍊 沒申報當心被沒收
近日有台灣旅客在入境日本時，因佩戴金項鍊被海關盯上，金鍊慘遭沒收。外交部今（4）日提醒，由於近期全球黃金價格上揚，加上走私黃金日益猖狂，日本海關已加強邊境查驗。尤其男性喜愛配戴粗黃金項鍊，很容易就超過價值逾20萬日圓，需配合日方隨身攜帶物品必須申報的規定，提醒國人注意。
記者林詠青／台北報導
外交部今天例行記者會中表示，今年以來日幣大幅貶值，我赴日旅遊人數也大幅增加。不過，由於近期國際金價走揚，加上日本消費稅提高到10%等因素，犯罪集團以非法手段走私黃金入境日本販售牟利的狀況也增加。有鑑於此，日方近期已開始加強入境觀光客金飾品的邊境查驗。
外交部指出，日本海關規定，攜帶現金金額超過100萬日圓，包括等值的外幣、支票、有價證券及純度超過90%黃金逾1公斤等，入出境時需做進出口申報。而一般觀光客隨身攜帶物品，含隨身佩戴的金飾品價值總計超過20萬日圓，也必須另外填報攜帶物品申告單。若未填寫，經查驗認定隨身攜帶物品包括金飾品的金額超過20萬日圓，可能就會被以未先申報遭日方追查，超額物品也可能被沒收。
外交部強調，國人佩戴金飾可說是一種習慣，像是男性喜歡佩戴的粗黃金項鍊，在如今金價上漲的狀況下，很容易就超過20萬日圓。為防止破壞遊興，提醒國人，赴日前盡量不要攜帶貴重珠寶或金飾品。