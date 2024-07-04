股民們笑哈哈！開發金爆逾25萬張、強勢完成填息　國泰金跟漲逾5%

台積電、華城躍身千金股　台股午盤大漲350點、再創新高

▲台北股市今（4）日多頭擋不住，最高一度來到23541.14點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（4）日多頭擋不住，最高一度來到23541.14點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（4）日多頭擋不住，權值王台積電開盤大漲21元，股價衝上1000元，帶動市值逾新台幣25.9兆元再創新高，激勵大盤跟著走高，最高一度來到23541.14點，再創歷史新高，午盤則是上漲350.75點或1.51%，來到23528.18點。

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大盤再創歷史新高，中小型股也不惶多讓，櫃買指數最高來到278.08點、再創24年新高紀錄，午盤上漲1.12點或0.4%，來到277.75點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：群創、光洋科、開發金、鴻海、金寶；日午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯鈞、中興電、聯發科。

權值股全數走高，今日盤面最大亮點就在台積電，開盤跳空站上1000元，最高一度衝到1005元，帶動市值逾新台幣25.9兆元再創新高，午盤則是上漲21元或2.15%，來到1000元；鴻海也一甩疲態點火走高，最高來到215元，午盤上漲10.5元或5.17%、來到213.5元；聯發科上漲5元或0.36%，來到1380元。

除了台積電站上千金股，重電族群的華城也同步擠身千金股行列，開盤跳空大漲28元、以998元開出，隨後在買單挹注下，午盤來到最高點1000元，上漲30元或3.09%，台股喜獲19千金。

目前千元俱樂部成員共有19檔，分別是信驊、大立光、緯穎、力旺、世芯-KY、祥碩、旭隼、創意、嘉澤、弘塑、聯發科、川湖、鈊象、M31、健策、穎崴、亞德客-KY、台積電、華城。

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