帶金孫有好康！瑞典阿公阿嬤也享「育孫假」　還可拿豐厚津貼

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儘管瑞典公民繳納的稅金是世界上最高的，但作為回報，人民也從國家獲得大量的社會福利，從醫療保健、高等教育到失業救濟，號稱「從搖籃到墳墓」的保障範圍相當完善。瑞典政府也為每個新生的孩子提供480天的帶薪休假，其中390天可獲得原工作的全部收入，剩餘90天則每天可獲得180瑞典克朗（約新台幣560元）的補貼，休假日由父母一同分配，第1年雙親可一起休假30天。
就算是退休人員依然可以休假，補貼金額將根據其退休金計算，但領取津貼期間不得找工作。此外，不只育嬰，瑞典的父母一直到孩子8歲前，還可以依法減少工作時間，若是公務員則可以延長到孩子12歲為止。
65歲的格爾布林（Leo Gullbring）是瑞典的自由撰稿人，他將於8月迎來他的第2個孫子，打算等孫子出生，他就會到兒子位於馬爾默市（Malmo）的家，幫忙照顧孫子。被問到對新法案的看法時，格爾布林大讚：「瑞典本來就已豐富的福利制度，現在變得更好了。」
同為西方國家的「鮮明對比」
報導指出，與瑞典不同，美國是少數幾個不保證帶薪產假或育嬰假的西方國家之一，只有聯邦僱員和美國少數幾個州的公務員，享有受法律保障的育嬰假。
美國印第安那州的波爾州立大學（Ball State University）、社會學教授佩茨（Richard Petts）感嘆，北歐國家的社會政策從一開始就非常慷慨，而且還越來越好、越來越靈活，反觀美國似乎越來越落後。
佩茨教授並指出，瑞典新上路的政策，有望改善該國的工作與生活平衡，特別是對於單親父母而言：「新法意識到，平衡工作和家庭已變得越來越複雜。」
不過，佩茨也坦言，儘管瑞典等北歐國家的政策，在全球範圍被視為「黃金標準」，但由於美國普遍抵制更高水平的稅收，這種慷慨的社福政策對美國來說「並不現實」。