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帶金孫有好康！瑞典阿公阿嬤也享「育孫假」　還可拿豐厚津貼

▲以社會福利著稱的北歐，其中瑞典本月有一項法案生效，讓祖父母也享有「帶薪育孫假」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲以社會福利著稱的北歐，其中瑞典本月有一項法案生效，讓祖父母也享有「帶薪育孫假」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

現代社會很多都是雙薪家庭，孩子出生後，若父母任一方無法辭去工作，或在公司、法律許可範圍內休假的話，便只能將孩子交給保母或長輩帶，但不是所有長輩都賦閒並願意承擔此任，即使長輩願意，該給多少費用也是學問。北歐的瑞典本月就有一項法案生效，讓祖父母也享有「帶薪育孫假」，最長可以請3個月。

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綜合《美聯社》、《紐約時報》等外媒報導，50年前，瑞典成為世界上第一個也為父親、而不僅僅是母親提供帶薪育嬰假的國家，去年12月，瑞典國會又批准了一項法案，允許孩子的父母，可以將部分育嬰假津貼和假日，「轉移」給孩子的祖父母，雙親最多可以轉移45天，單親則可以轉移90天，法案本月1日生效。

儘管瑞典公民繳納的稅金是世界上最高的，但作為回報，人民也從國家獲得大量的社會福利，從醫療保健、高等教育到失業救濟，號稱「從搖籃到墳墓」的保障範圍相當完善。瑞典政府也為每個新生的孩子提供480天的帶薪休假，其中390天可獲得原工作的全部收入，剩餘90天則每天可獲得180瑞典克朗（約新台幣560元）的補貼，休假日由父母一同分配，第1年雙親可一起休假30天。

就算是退休人員依然可以休假，補貼金額將根據其退休金計算，但領取津貼期間不得找工作。此外，不只育嬰，瑞典的父母一直到孩子8歲前，還可以依法減少工作時間，若是公務員則可以延長到孩子12歲為止。

65歲的格爾布林（Leo Gullbring）是瑞典的自由撰稿人，他將於8月迎來他的第2個孫子，打算等孫子出生，他就會到兒子位於馬爾默市（Malmo）的家，幫忙照顧孫子。被問到對新法案的看法時，格爾布林大讚：「瑞典本來就已豐富的福利制度，現在變得更好了。」

▲新北市一名邱姓女子，因為婆媳關係不睦，經常將情緒發洩在剛出生的兒子身上，不只毆打臉部，甚至從床上重摔，造成腦部受傷。(圖／示意圖、Pixabay)
▲現代人生活壓力大，加上社會風氣改變，許多已開發國家都邁入少子化的惡循環，其中也包含孩子出生後，主要的照顧責任、養育費用等問題。(圖／示意圖、Pixabay)
同為西方國家的「鮮明對比」

報導指出，與瑞典不同，美國是少數幾個不保證帶薪產假或育嬰假的西方國家之一，只有聯邦僱員和美國少數幾個州的公務員，享有受法律保障的育嬰假。

美國印第安那州的波爾州立大學（Ball State University）、社會學教授佩茨（Richard Petts）感嘆，北歐國家的社會政策從一開始就非常慷慨，而且還越來越好、越來越靈活，反觀美國似乎越來越落後。

佩茨教授並指出，瑞典新上路的政策，有望改善該國的工作與生活平衡，特別是對於單親父母而言：「新法意識到，平衡工作和家庭已變得越來越複雜。」

不過，佩茨也坦言，儘管瑞典等北歐國家的政策，在全球範圍被視為「黃金標準」，但由於美國普遍抵制更高水平的稅收，這種慷慨的社福政策對美國來說「並不現實」。

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