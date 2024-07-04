不用飛英國！「怪獸與大自然的奇幻世界」特展登台 今正式開展
魔法鐵粉們有福了！「怪獸與大自然的奇幻世界」特展來台，亞洲第一站今（4）日在中正紀念堂展出。現場除了展出大量來自英國空運來台的珍貴文物外，也完整還原在倫敦首度展出包含《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館的珍貴館藏，都將「神還原」讓鐵粉們看到飽！
實習記者陳卓軒／綜合報導
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展真的來了！由華納兄弟探索全球主題娛樂與大英自然史博物館聯手打造，自2020年在英國倫敦首次展出變引發全球性的火爆話題後，也相繼在加拿大、澳洲展出，成為後疫情時代最為轟動的展覽。而台北站今（4）日正式開展，成為全亞洲第一站、也是台灣唯一一站。
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展融合了大英自然史博物館的珍貴館藏和極具話題性的《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的部分道具、原創藝術作品、模型等，與大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏並列展示展示觀眾奇幻世界與大自然的交織之美，讓人沉浸在傳說生物和魔法故事中，同時深入探索現實生物與奇獸之間的連結。
現場不僅有《哈利波特》電影中出現過在路平教授辦公室的龍頭骨，同時還能欣賞到真實存在、以霍格華茲命名的霍格華茲龍王龍骨，以及啟發爆角怪誕生的超巨大生物化石角、獨角鯨長牙、印度岩蟒等珍貴展品，都能在展場內看到。絕大部分展品都是首次在台亮相，不用飛到英國就能近距離欣賞到這些珍稀館藏。
為慶祝怪獸與大自然的奇幻世界特展首次來台展出，展覽推出多款讓鐵粉心動的限定週邊商品，例如霍格華茲學院馬克杯、玻璃獸獨家吊飾、奇獸磁鐵、嘿美及玻璃獸玩偶等。讓哈利粉、怪獸粉們錢包準備大失血。
🟡「怪獸與大自然的奇幻世界」現場亮點搶先看：
🟡「怪獸與大自然的奇幻世界」特展資訊
◾展覽日期 │ 7月4日至10月13日
◾展覽地點 │ 中正紀念堂1展廳 每日10:00-18:00
◾官方網站 （點此連結）