台積電衝千元！現在上車來得及？分析師曝1關鍵「股價還會往上」

權值王台積電今日開盤大漲21元，股價衝上1000元，最高一度漲至1005元，成為台股第18檔千金股，千萬股民共同見證歷史性的一刻。台股今日多頭強勢，早盤大漲逾350點左右，加權指數最高飆至23541點，漲幅超過1.5%以上，與台積電同步再創歷史新高。
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台積電ADR昨上漲3.86%，也激勵台積電個股期夜盤衝破千元大關，一度站上1010元。外資法人看好台積電能成為台股第18檔千金股，果不其然今早開盤股價如願站上千元大關，面對台積電歷史性的一刻，網友嗨翻，瘋狂洗版，直呼「今年是大奇蹟日」、「跳一檔40點的時代來臨了！偉哉台積！」，也有人幽默表示「GG抱三年終於到了這一天」、「感謝所有台積電爆肝工程師」。
近一年來，每每台積電股價刷新歷史新高，總會有網友在底下留言稱「此生一定要有1張台積電」，財經網美胡采蘋也在臉書發文表示，從2018年開始就一直公開叫大家買台積電。如今台積電登上千金股，投資人現在進場還來得及嗎？
台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，市場樂觀期待法說會，反映出正面利多。觀察AI整個產業的趨勢，目前為止，皆還只是在初期AI基礎建設商機的階段，所以AI整體成長循環還是會持續，現在大家主要聚焦在先進製造、先進封裝，以及相關的AI伺服器、AI零組件等，將會形成一個強勢的族群，而這個族群的領頭羊，就是台積電。從趨勢上來說，股價還是有機會再往上，畢竟現在AI建設基本面還在初期，這個趨勢沒有改變之前，對台積電來說，都還是有利的正面影響。
為什麼會說AI基礎建設還在初期？黃文清表示，那是因為這些公司的營運成長性都還在持續發生，GPU、AI晶片的製造，都會陸續反映在他們未來的營收上，特別要關注下半年跟明年的成長性，尤其是下半年，其中包括台積電法說中，對於資本支出、未來營運的態度，以及毛利率、產品漲價的態勢等，「這是一個預期的過程，股價數字會隨著市場預期而改變。」