黃國昌還原鍾佳濱落跑實況 「一開會就宣布休息」謊稱要找人
立法院內政委員會今（4）日為選罷法朝野大亂鬥，民進黨召委落跑支援，導致外交國防、司法法制等委員會都無法順利開會。民眾黨團總召黃國昌還原司委會召委鍾佳濱落跑過程，痛批鍾佳濱9時一開會就宣布休息，「你如果不想開會、無法準時主持會議，就請你不要當召委，把召委辭了！」
記者林詠青／台北報導
黃國昌與立委麥玉珍在立院大亂鬥後召開記者會，痛批民進黨沒收立委質詢權，他質疑，先前立法院長韓國瑜主持院會時，是民進黨立委自己不去開會，還指著鼻子大罵沒收立委質詢權。現在是民進黨召委落跑委員會，不主持會議，讓其他立委都無法質詢。
他並還原司委會召委鍾佳濱落跑過程指，鍾佳濱9時一開會就宣布休息，黃國昌當場抗議，問鍾佳濱為何宣布休息？鍾佳濱聲稱「人不夠要去找人」，黃國昌痛批這是「公然說謊、公然說謊」。鍾佳濱9點跑掉，混到10點多才回來。「召委跑掉，會議沒有辦法進行，行政官員枯等，剝奪了每一個委員早上乖乖去排隊、簽到，準備要質詢的權利。」
麥玉珍指出，內政委員會一早亂成一團，民進黨立委罷佔主席台。她並質問，民眾黨早就表態不支持罷免門檻調高，「民進黨在怕什麼？」痛批民進黨才是「沒有討論，沒有民主」。