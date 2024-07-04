綠能國家隊淪第五縱隊？黃國昌再爆軍營使用華為路由器、工業電腦
民眾黨立委黃國昌日前踢爆，陸軍蘭陽指揮部使用中國製逆變器，國防部長顧立雄也允諾盤點。不過，黃國昌今（4）日再爆，有多個軍事要塞不只用到中國製逆變器，連連接通訊網路的路由器跟工業電腦也都是中國製，甚至還有華為品牌。他質疑，承攬包案的「綠能國家隊」聯合再生集團，是否已淪為綠營口中的「第五縱隊」？這麼嚴重的事都不知道，「國安局在睡覺？」
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委黃國昌進午召開記者會，痛批民進黨籍的委員會召委落跑、不主持會議，跑去內政委員會大亂鬥。外交及國防委員會原安排國安局長蔡明彥報告並備質詢，但召委王定宇在官員報告後就喊休息、跑去內政委員會參戰，回來後才宣布下午2點半開會。
黃國昌表示，他今天準備向蔡明彥質詢的，就是軍事要塞違法違規使用中國製產品。除了上次踢爆陸軍蘭指部使用中國製逆變器，另有左營海軍艦隊、國防大學及三總松山分院，也全部都裝中國製逆變器，國防部回函坦承總計128台。
黃國昌批評，其實這些軍事要塞不只是逆變器中國製，連連接網路這麼重要的路由器跟工業電腦，也都是中國製，但國防部給他的回函卻隻字不提。此外，他並批評，承攬包案的綠能國家隊，是不是已經淪為民進黨口中的第五縱隊。而這麼嚴重的問題國安局卻毫不知情，難道還在睡？
黃國昌強調，他不知道下午外交及國防委員會能不能順利開會，但他今天要問國安局的就是這件事。針對民進黨質疑民眾黨立委麥玉珍沒有在內政委員會待滿全程，是薪水小偷。黃國昌則大罵「不要想欺負麥玉珍委員！民進黨你們省省啦！」他痛批綠委王定宇落跑外交國防委員會，跑去內政委員會鬧，害麥玉珍無法行使立委職權，誰是薪水小偷昭然若揭。