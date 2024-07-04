台積電衝千元！他從500撿到971元、報酬率63% 被讚「零股股神」
台積電今（4）日開盤就直奔1000元大關，最高一度達到1005元，讓不少股民笑開懷。有網友在批踢踢上秀出自己存零股買台積電截圖，市值275萬元、報酬率63%，存到將近3張台積電股票。並表示自己從500多元一路買到971元，直說「當然大家會說不要跟股票談戀愛，但感覺3年內台積電還是看不到對手，之後有錢還是會慢慢買」。引發網友熱議表示「厲害，狂贏版上一堆追高殺低短線仔」、「真的猛，零股股神」、「台積電不只可以談戀愛，還是值得託付終身的好對象」。
記者魏妤庭／台北報導
台積電在美掛牌ADR昨（3）日上漲3.86%，激勵台積電在台股開盤就直上千元關卡，成功晉身千金股行列，股價更是一度達到1005元，讓不少股民笑說「見證護國神山歷史性的一刻」。財經網美胡采蘋也興奮貼出截圖表示，從2018年開始就一直公開叫大家買的那支股票，從200元到1000元。
有網友也秀出自己買台積電的截圖PO文表示，「小資如我，一路零股從5XX撿到917元，記得上次6XX的時候PO，也有被留言酸說買股票是為了解套，但誰說我要賣了呢？」。並表示「當然大家會說不要跟股票談戀愛，但感覺3年內台積還是看不到對手，之後有錢還是會慢慢買」。
看到該名網友存股買台積電竟存到275萬元，以股價1000元來算，已經有2張將近3張的股票，損益106萬元、報酬率高達63%的成績，引發網友討論。有其他網友表示，「比一堆臭嘴的強多了」、「厲害，狂贏板上一堆追高殺低短線仔」、「紀律猛」、「賺錢就是這麼簡單 長期持有好公司 不用整天殺進殺出」、「很有紀律給推」、「台積電無腦撿，賺錢就是這麼簡單」、「真的猛，零股股神」。
更有網友說「台積電不只可以談戀愛,還是值得託付終身的好對象」、「好吧，我的積票留著當傳家寶好了」、「直接變成地基主」、「一種信仰 一種價值」。
※【NOWnews 今日新聞
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