「抗癌戰士」唐玲聞汪建民罹肺腺癌4期 感慨吐心情：祝福他
56歲男星汪建民3日爆出罹患肺腺癌4期，癌細胞擴散到頸椎、腦部，「抗癌戰士」唐玲今（4）日出席「生命的奇蹟再出發」記者會，聊起此事非常感慨，「所以現在到底誰會得癌？這機率太高了，真的祝福他。」
記者李欣容／台北報導
汪建民先前因欠債逾1500萬，去（2023）年還遭女網友控訴在汽車旅館無套硬上，即使今年獲不起訴處分，卻已嚴重影響聲譽、工作，近年鮮少出現在螢光幕，沒想到卻驚爆罹患肺腺癌4期。同樣是演藝圈的抗癌戰士，唐玲今在記者會上分享戰勝胃癌的心路歷程，今年是第5年，在術後追蹤結果平安過關，因此可以取消重大傷病卡資格，醫生宣布她已經是一名康復的普通人。
聽聞汪建民罹癌，唐玲嘆了口氣說，「所以啊，現在到底誰會得癌症？這機率太高了，尤其癌症跟性格有很大關係，就祝福他，大家都是演藝圈的，有可以幫忙的就幫忙。」唐玲也是因為罹癌才發現自己過去都太壓抑，靠著抽菸壓抑負面情緒，也是因為罹癌後才發現自己其實很愛哭，很軟弱，現在也不再壓抑，「這就是我啊！」
而之前有網友討論，為什麼唐玲的人工血管還沒拆除，她也解釋，一切都要聽從醫師安排，人工血管如果沒有使用，3個月就要沖洗一次，必須得確定管線沒有堵塞，平常也要注意人工血管有沒有紅腫熱痛的情形，如果有的話就要趕快去找醫生就診，她開心說，如果這次檢查順利過關，有機會能拆掉人工血管。