日本舉牌女郎「換裝上擂台」39秒KO對手 反差萌吸睛IG破18萬粉
日本28歲日本女星宮原華音外型甜美，受到大批粉絲歡迎，除了擔任雜誌模特兒之外，還曾在國小拿下空手道全國大賽優勝，先前在一場格鬥技大會中，原先擔任舉牌女郎的宮原，突然換裝上陣震驚粉絲，反差萌也讓她在IG狂吸逾18萬名粉絲。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合日媒報導，宮原華音小學和中學時期都曾在空手道大賽中奪下優勝，並多次躍上雜誌封面拍攝寫真，也曾是最年輕的「三愛比基尼形象小姐」，在16歲時還曾穿上比基尼站在東京巨蛋投手丘為日本職棒例行賽開球，擁有大批粉絲，現也以武打女星的身分演出日劇。
身高170公分的宮原華音曾經出演過《假面騎士Amazons》《阿修羅少女～BLOOD-C 異聞～》 等作品。去年4月參加RISE167格鬥賽事，過往擔任舉牌女郎的她突然化身選手出場，甚至在39秒內KO對手，震驚粉絲，隨後又換回舉牌女郎服裝，迅速切換模式。
宮原華音也時常在IG分享練習格鬥技畫面，也被日媒封為「三刀流」藝人，去年那段格鬥畫面引發許多關注，宮原在接受日媒訪問時則談到自己為何沒有延續空手道選手之路，她表示高中時因練習空手道受傷，認為選手生涯短暫，令她對於未來有不同的想法。
近期宮原華音首次踏入港劇，受邀參與《打天下2》的演出，也讓她在香港等地知名度再度打開。