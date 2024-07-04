唐玲罹癌秒被分手！男友打越洋電話「狂問1句」：白眼翻到後腦勺
57歲女星顧婕4月底被診斷出罹患直腸癌，意外和26歲時交往過的男友復合，「抗癌戰士」唐玲今（4）日出席芮森診所健康大使，抗癌成功的她，說起這5年抗癌的經歷忍不住淚灑現場，被問到生病這段時間有沒有前任來安慰，唐玲笑說曾有過正在和一任香港男友聊復合，對方只是一直問她「你還好嗎」然後就消失，讓唐玲大翻白眼，「人沒來，錢也沒來！」
記者李欣容／台北報導
唐玲5年前被診斷出胃癌四期，期間經歷痛苦的化療和手術以及後續追蹤，同樣被檢查出罹癌的女星顧婕，因病和前男友復合，唐玲想起當初正在跟一任男友聊復合，結果對方一聽到她得癌症就嚇跑了，「只會一直打來說『你還好嗎』人沒來，錢也沒來，白眼翻到後腦勺！」
唐玲說以前的戀愛模式，都不是她想要的，她自認活錯了，「我以前是討好型人格，只要別人講兩句話就會愛上對方，但吸引到的都是來騙我的，來玩我的，都不是結婚的對象。」
唐玲花了500萬抗癌成功，想到過去為了賺錢、存錢，委屈自己不吃飯，空腹喝咖啡又抽菸，她說，「真的很傻，人要賺多少錢，是注定的，我把我的積蓄花在醫藥上，想來也滿好笑的，不知道自己在瞎忙什麼。」過去以「性感女星」著稱，唐玲說現在想要好身材，就是乖乖鍛鍊，吃好的食物，「不要到時候人在天堂，錢在銀行。」