汪建民驚爆罹患肺腺癌4期！暴瘦12公斤「腫瘤轉移到腦」化療續命

唐玲罹癌秒被分手！男友打越洋電話「狂問1句」：白眼翻到後腦勺

▲唐玲曾經罹患胃癌第四期，如今抗癌成功，回想起當時剛罹癌被男友分手的事情，讓她大翻白眼。（圖／關懷心臟病童協會提供）
▲唐玲曾經罹患胃癌第四期，如今抗癌成功，回想起當時剛罹癌被男友分手的事情，讓她大翻白眼。（圖／關懷心臟病童協會提供）

記者李欣容／台北報導

57歲女星顧婕4月底被診斷出罹患直腸癌，意外和26歲時交往過的男友復合，「抗癌戰士」唐玲今（4）日出席芮森診所健康大使，抗癌成功的她，說起這5年抗癌的經歷忍不住淚灑現場，被問到生病這段時間有沒有前任來安慰，唐玲笑說曾有過正在和一任香港男友聊復合，對方只是一直問她「你還好嗎」然後就消失，讓唐玲大翻白眼，「人沒來，錢也沒來！」

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唐玲5年前被診斷出胃癌四期，期間經歷痛苦的化療和手術以及後續追蹤，同樣被檢查出罹癌的女星顧婕，因病和前男友復合，唐玲想起當初正在跟一任男友聊復合，結果對方一聽到她得癌症就嚇跑了，「只會一直打來說『你還好嗎』人沒來，錢也沒來，白眼翻到後腦勺！」

▲唐玲抗癌成功，聽聞汪建民罹癌感觸很深，希望對方早日抗癌成功。（圖／記者陳明中攝）
▲唐玲認為以前都「活錯了」有機會再活一次，她要活成自己最喜歡的樣子。（圖／記者陳明中攝）
唐玲說以前的戀愛模式，都不是她想要的，她自認活錯了，「我以前是討好型人格，只要別人講兩句話就會愛上對方，但吸引到的都是來騙我的，來玩我的，都不是結婚的對象。」

唐玲花了500萬抗癌成功，想到過去為了賺錢、存錢，委屈自己不吃飯，空腹喝咖啡又抽菸，她說，「真的很傻，人要賺多少錢，是注定的，我把我的積蓄花在醫藥上，想來也滿好笑的，不知道自己在瞎忙什麼。」過去以「性感女星」著稱，唐玲說現在想要好身材，就是乖乖鍛鍊，吃好的食物，「不要到時候人在天堂，錢在銀行。」

「抗癌戰士」唐玲聞汪建民罹肺腺癌4期　感慨吐心情：祝福他

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