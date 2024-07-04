獨家／陳沂上SWAG直播！鄧佳華邀拍《華根4》 再爆愛上黃捷3關鍵
網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」走紅，先前陳沂加入SWAG，他直接邀約對方一起拍攝《華根初上4》，更甜蜜稱呼對方「沂～」，《Nownews今日新聞》記者昨（3）日在信義區捕捉到野生鄧佳華，他坦言會找陳沂一起拍片純粹是覺得會滿有趣的，真正愛的還是民進黨立委黃捷，提到黃捷，鄧佳華也忍不住大讚：「她很可愛溫柔體貼。」
記者吳昕蓓／台北報導
鄧佳華提及邀約陳沂一起拍色情片，語帶失落表示：「她沒有答應我」，他坦言會有這樣的想法，是覺得會滿有趣好玩的，被問到有喜歡陳沂嗎？他害羞坦言：「一點點喜歡」，卻也表示陳沂比起當女朋友，更適合當朋友，至於對前陣子孫安佐頻繁失控，他則坦言和對方不熟。鄧佳華也坦言目前沒有再拍色情片的打算，就打算以直播為主。
由於美國總統拜登（Joe Biden）4月要求短影音平台TikTok脫離中國母公司，否則將在美國面臨全國性禁令，民進黨立委黃捷也跟著提案修《個人資料保護法》，希望有個資外洩風險的中國社群，如「抖音」、「小紅書」、「TikTok（抖音國際版）」等能夠下架，鄧佳華身為黃捷死忠粉絲，又靠TikTok拍短片維生，也特別對她喊話，「妳不要把抖音下架。」
鄧佳華過去就曾多次向黃捷示愛，動態時報至今仍放著黃捷的美照，甚至揚言要為了見女方想從政，加入民進黨是認真的，「想追求黃捷，她改變了我，教導了我女權的觀念！」被問及怎麼會愛上對方？鄧佳華直言有見過黃捷本人，覺得對方長得很可愛，個性又溫柔體貼，因此墜入愛河。