汪建民驚爆罹患肺腺癌4期！暴瘦12公斤「腫瘤轉移到腦」化療續命

魏如萱突收歌迷拍片「告別」！想阻止卻被通知已離世　長文曝心聲

▲魏如萱突收歌迷拍片「最後一次告別」！想傳訊息阻止卻被對方家人通知已經離世的消息，發長文曝心聲。（圖／魏如萱IG）
▲魏如萱突收歌迷拍片「最後一次告別」！想傳訊息阻止卻被對方家人通知已經離世的消息，發長文曝心聲。（圖／魏如萱IG）

記者洪生儒／綜合報導

歌手魏如萱近日突然透過社群寫下長文，透露自己收到一位歌迷計畫要離開這個世界的訊息，她回覆訊息想要阻止對方，沒想到卻收到對方家人告知已經離世的消息，讓魏如萱為此感嘆：「希望生命裡所有的『來不及』，都能提早被自己翻轉成『來得及』。」掀起網友關注與討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魏如萱憶起多年前有一位歌迷是空姐，對方在空難中離開，讓她偶爾還是會想起兩人最後一次的短暫見面。而魏如萱在上週收到歌迷錄製的影片，內容是歌迷有計畫的要離開這個世界，向她說了謝謝和最後一次的告別，她回覆對方希望不要這樣，但後來對方的家人告知該歌迷已經離開了。

▲歌手魏如萱近日突然透過社群寫下長文，透露自己收到一位歌迷計畫要離開這個世界的訊息，她回覆訊息想要阻止對方，沒想到卻收到對方家人告知已經離世的消息。（圖／魏如萱IG）
▲歌手魏如萱近日突然透過社群寫下長文，透露自己收到一位歌迷計畫要離開這個世界的訊息，她回覆訊息想要阻止對方，沒想到卻收到對方家人告知已經離世的消息。（圖／魏如萱IG）
魏如萱為此想了很多天，消化了很久，並用歌迷的角度去理解死亡，「她甚至希望我在唱〈彼個所在〉的時候可以想到她一下下，一開始我覺得這樣很自私，我並不想知道啊，但再想想，每個人對於生命的感受本來就可以有不同的選擇，面對她的離開，我選擇尊重。」

此外，魏如萱也提到，時常會聽見某某某突然怎麼樣走了，誰誰誰生病離開了，即使是不認識的陌生人，還是會感嘆生命的無常，她感嘆說道：「生命像燈泡的玻璃一樣薄，而且滅掉的時候都是瞬間。」因此，魏如萱認為：「能笑的時候就儘量笑，哭也要用力哭出來，可以好好的表達愛，就勇敢的讓對方知道，少一點點的遺憾也算是多一點點快樂。去感受每一個你覺得的理所當然，其實還是有很多細節被忽略了，那些太過於在乎的執著，或許可以再放鬆一些些。」

文末，魏如萱也強調：「不要等到走不動的時候才去旅行。」並表示：「希望生命裡所有的『來不及』，都能提早被自己翻轉成『來得及』。」粉絲們看到貼文後，都紛紛留言表示：「謝謝妳的文再次提醒我要活得有愛，常常在妳的文裡獲得小小但深刻的啟發」、「我看完了，也很用力地哭了！謝謝娃娃給世界很多愛」、「謝謝妳的用力感受，同時也療癒了我們」、「相信他們都曾努力留下一些什麼讓我們銘記於心，謝謝娃細膩的愛，謝謝妳記得他們垂直活著的痕跡。

▲魏如萱感嘆生命的無常，並希望大家能笑的時候就儘量笑，哭也要用力哭出來，可以好好的表達愛，就勇敢的讓對方知道，少一點點的遺憾也算是多一點點快樂。（圖／魏如萱IG）
▲魏如萱感嘆生命的無常，並希望大家能笑的時候就儘量笑，哭也要用力哭出來，可以好好的表達愛，就勇敢的讓對方知道，少一點點的遺憾也算是多一點點快樂。（圖／魏如萱IG）

魏如萱合唱動力火車遭批！她爆粗口「靠X怎變這樣」演出片段曝光

獨家／中國歌迷敲碗魏如萱參戰《歌手》！金曲歌后表態：我願意

蔡健雅首度跨界《不夠善良的我們》配樂　魏如萱超羨慕：宇宙寵兒

謝霆鋒聽粉絲提王菲「害羞到蜷縮」衝熱搜！他笑曝：這坑逃不掉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生