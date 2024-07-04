魏如萱突收歌迷拍片「告別」！想阻止卻被通知已離世　長文曝心聲

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魏如萱為此想了很多天，消化了很久，並用歌迷的角度去理解死亡，「她甚至希望我在唱〈彼個所在〉的時候可以想到她一下下，一開始我覺得這樣很自私，我並不想知道啊，但再想想，每個人對於生命的感受本來就可以有不同的選擇，面對她的離開，我選擇尊重。」
此外，魏如萱也提到，時常會聽見某某某突然怎麼樣走了，誰誰誰生病離開了，即使是不認識的陌生人，還是會感嘆生命的無常，她感嘆說道：「生命像燈泡的玻璃一樣薄，而且滅掉的時候都是瞬間。」因此，魏如萱認為：「能笑的時候就儘量笑，哭也要用力哭出來，可以好好的表達愛，就勇敢的讓對方知道，少一點點的遺憾也算是多一點點快樂。去感受每一個你覺得的理所當然，其實還是有很多細節被忽略了，那些太過於在乎的執著，或許可以再放鬆一些些。」
文末，魏如萱也強調：「不要等到走不動的時候才去旅行。」並表示：「希望生命裡所有的『來不及』，都能提早被自己翻轉成『來得及』。」粉絲們看到貼文後，都紛紛留言表示：「謝謝妳的文再次提醒我要活得有愛，常常在妳的文裡獲得小小但深刻的啟發」、「我看完了，也很用力地哭了！謝謝娃娃給世界很多愛」、「謝謝妳的用力感受，同時也療癒了我們」、「相信他們都曾努力留下一些什麼讓我們銘記於心，謝謝娃細膩的愛，謝謝妳記得他們垂直活著的痕跡。