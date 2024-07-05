竹北購屋搶「地段」富宇森之樹以學區、機能占盡優勢

隨著國內經濟逐步復甦，房地產交易也越趨熱絡，尤其竹科不斷擴大發展，帶動竹北新成屋交易案正穩定向上，根據房仲業者統計，不只是市場交易熱絡，觀察竹北的住宅交易坪數，也可以發現變化，從過去65坪以上大宅占比超過45%，到現在市場主力已經轉為中小坪數，全年的交易平均坪數也落在34.1坪。
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大量的園區客、換屋族湧入，想要成為有殼一族，拚的就是眼明手快，近期話題性十足的竹北預售屋「富宇森之樹」，主打最舒適的居住體驗，公設上從室內羽球場，到視聽室、咖啡廳、健身房等，完整規劃良好的居家體驗，但在眾多預售屋搶市的狀況下，「地段」更是成為吸引買房的先決條件。
富宇森之樹，貫通著生活上的「食衣住行育樂」，所有最需要的機能，都是步行可抵達，社區後方就是家庭客最喜歡的公園，腹地廣達2900坪，芬多精的涵養孕育，就是轉瞬間的距離，此外，教育的選擇，更是購屋一大重點考量，在這裡林立各種幼兒園、托育中心，學區更是涵蓋安興國小、勝利國中等，是個人文薈萃的風水寶地。交通上也是佔據優勢，鄰近交流道之餘，距離高鐵站更是只有十分鐘車程！
日常採買的超市，像是全聯、美廉社，以及超商藥妝類的康是美、小七，還有各種小吃店等，都在徒步範圍內，完整的牽起生活區塊鏈。不只如此，地段優勢還包含鄰近竹北遠百，以及享平方商場，掌握了休閒娛樂的，甚至周圍還有AI智慧科技園區，預計將在年底前完工，未來將製造4000個就業機會，發展前景可期。
比起苦等市場上，少量釋出的中古屋，更多的園區客、換屋族，甚至是首購，都轉而走向預售屋市場，好的建案釋出，機會總是稍縱即逝，掌握地段、機能優勢，才能開啟舒適的新居生活。