台積電登千金股後「上下跳動一次5元」　對台股波動影響更大

台積電今日開盤大漲21元，股價衝上1000元，最高一度漲至1010元，成為台股第18檔千金股，千萬股民共同見證歷史性的一刻，終場上漲26元至1005元，漲幅2.66％。台股多頭強勢開高走高，加權指數最後收漲350點至23522點，漲幅1.5%，與台積電同步再創歷史新高。
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台積電強登千金俱樂部，往後每漲一次，價格一跳就是5元、貢獻大盤約近40點，將對未來台股交易型態產生重大的影響。有PTT網友認為權王台積電不能一次漲5元，對影響台股波動太大，建議學習輝達（NVIDIA）拆股「1拆2」，重回500元，跳1檔也才16點，減少大盤劇烈波動。
近一年來，每每台積電股價刷新歷史新高，總會有網友在底下留言稱「此生一定要有1張台積電」，財經網美胡采蘋也在臉書發文表示，從2018年開始就一直公開叫大家買台積電。如今台積電登上千金股，投資人現在進場還來得及嗎？
分析師黃文清表示，從趨勢上來說，股價還有機會再往上，現在AI建設基本面還在初期階段，AI趨勢改變以前，對台積電來說會是正面影響。不過選股票不一定要選台積電，零股族也可投資其他AI股票，或買ETF還是比較安全，每個投資人自己要去考量自身投資的屬性與風險問題，但只要是對的趨勢的股票，其實都不會有太大的問題。