拜登遭黨內頻放話逼退選！路透：賀錦麗是首要替代人選
美國總統拜登在首場電視辯論會中表現糟糕，讓民主黨內部出現擔憂，民主黨德州眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）週二開出第一槍，呼籲拜登退選，民主黨內也不斷透過媒體放話對拜登施壓，路透更引述民主黨內人士透露，若拜登決定退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將是首要替代人選。
國際中心顏得智／綜合報導
根據路透報導，拜登競選團隊、白宮及民主黨全國委員會的7名資深消息人士指稱，若拜登決定退選，賀錦麗是首要替代人選。
報導提到，拜登上周與前總統川普辯論時的笨拙表現，引發民主黨內部恐慌，擔憂拜登的身體狀況已不足以勝任第二任期，對於拜登高級幕僚的不滿和要求辭職聲浪也頻傳。
報導提到，除了賀錦麗以外，其他替代拜登的潛在人選還有加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）及賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。
在2日公布的路透／益普索民調中，賀錦麗的支持率為42%，僅落後川普1個百分點。甚至還比拜登略有優勢。
然而，白宮與拜登對於陣前換將的消息頻頻駁斥，強調仍會參選到底，不會退選。