好多人咳嗽、喉嚨痛！醫推吃這「4種食物」保護呼吸道增強抵抗力
原本冬季流行的呼吸道傳染病，今（2024）年反常在夏季升溫，有不少民眾出現咳嗽、喉嚨痛，甚至是發燒等症狀。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，天氣熱吹冷氣，常不知不覺就吹出病，分享夏季有益呼吸道的4種食物，包含蜂蜜、檸檬、嫩薑、番茄，民眾不妨可在飲食菜單加入。
記者魏妤庭／台北報導
胡皓淳表示，夏季可以吃4種當季有益呼吸道的食物，第1種為蜂蜜，蜂蜜被譽為大自然黃金食品之一，因為蜂蜜含有豐富抗氧化劑，例如酚類化合物，能夠減輕呼吸道感染和發炎。此外，蜂蜜有助於舒緩喉嚨不適、咳嗽。第2種為檸檬，富含維生素C，對於提高免疫力、對抗呼吸道感染非常重要，另含有類黃酮等抗氧化物質，有助於維持呼吸道健康狀態，多喝檸檬水或加入檸檬片飲料，可以保持呼吸道清潔。
胡皓淳表示，第3種嫩薑則是具有常見中藥材，具有強效抗菌或抗發炎，且薑含有薑辣素和黃酮類化合物等活性成分，能舒緩呼吸道發炎、感染，夏季喝薑茶或加入薑片食物，可以增強呼吸道抵抗力防止感染。第4種番茄則富有維生素C、維生素A，有助於保護呼吸道黏膜，對增強免疫功能有益，且含有番茄紅素等抗氧化物質，有助於預防呼吸道感染及疾病。