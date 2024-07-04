鍾佳濱、王定宇「支援佔領主席台」 吳怡萱嗆：把立院當全聯？
立院內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，國民黨團為此發出「甲級動員」，力拼修正草案出委，民進黨立委一大早也發動甲動反擊，立院司法法治召委鍾佳濱、外交及國防委員會召委王定宇擔任委員會召委，卻請假到內政委員會支援佔領主席台，導致2個委員會停擺。對此，民眾黨發言人吳怡萱痛罵，民進黨現在是把立院當全聯嗎？
政治中心／綜合報導
立院外交國防委員會今日邀請國家安全局局長、陸委會、文化部、國家傳播通訊委員會、調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。在部會首長報告完之後，王定宇突然宣布請假，跑去內政委員會支援佔領主席台。而黃國昌也還原司委會召委鍾佳濱落跑過程指，鍾佳濱9時一開會就宣布休息，黃國昌當場抗議，問鍾佳濱為何宣布休息？鍾佳濱聲稱「人不夠要去找人」，黃國昌痛批這是「公然說謊、公然說謊」。鍾佳濱9點跑掉，混到10點多才回來。「召委跑掉，會議沒有辦法進行，行政官員枯等，剝奪了每一個委員早上乖乖去排隊、簽到，準備要質詢的權利。」
民眾黨立院黨團主任陳智菡今也在現場直播，批民進黨立委不開會是薪水小偷，被綠委反嗆民眾黨立委麥玉珍自己也沒出席，王定宇還稱，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」
對此，吳怡萱4日中午於臉書發文酸說，「『請支援佔領主席台』，民進黨當立法院是全聯？」並在留言區放上王定宇、鍾佳濱不在外交國防委員會、司法法制委員會的照片，圖片中寫上「跑去內政委員會當圍事小弟」。