林可彤形容私密處只剩夕陽光芒 和尪2個月才啪：10分鐘很厲害了
國際名模林可彤、林又立共同創立品牌「HYPHY」，今（4）日舉行全新產品私密平衡噴霧發表會。林可彤結婚6年，她坦言現在「妹妹」使用的頻率非常低，心酸形容自己私密處「只剩夕陽的光芒」，距離跟老公上次發生關係，可能超過兩個月，「我對我們的感情很有信心，我們就是一個舒服的感覺，覺得不是要有很滿的性愛次數，他才不會去外遇，外遇跟次數是沒有關係。」
記者林奕如／台北報導
林可彤也說，老公會泡冰桶，整個下半身都泡進去，就是會變得有活力，是否追求持續力，林可彤說：「我其實並沒有追求持續力，我這個人喜歡速戰速決，人類圖老師有說我是一個顯示生產者，我的性愛就是達到高潮就可以結束。」
現場林可彤被逼問「老公平常都多久？」聽到眾人推測時間半小時，林可彤大方回答：「不可能半小時吧，那也太誇張了，我都脫皮了吧，太久了。」最後她也說，10分鐘就很厲害了，噴了私密噴霧後，老公也讚她「妹妹」很香。
單身的林又立，比較大的困擾是除完毛之後，毛細孔會變得敏感、引起毛囊炎、容易長痘痘，自己對性的宗旨是，「對方滿足我就滿足，男友會給我意見。」她分享，女生會花很多的錢去保養臉部，但是自己最親密的私密部位，卻很少人願意好好保養。