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《蘋果日報》「明星照妖鏡」10張經典照挖出！眾朝聖：蔡依林超慘

▲已經熄燈的《蘋果日報》，昔日知名特色之一就是「明星照妖鏡」，許多女明星時常被拍到連粉絲都認不出，王心凌也曾是「受害者」之一。（圖／翻攝自Threads）
▲已經熄燈的《蘋果日報》，昔日知名特色之一就是「明星照妖鏡」，許多女明星時常被拍到連粉絲都認不出，王心凌也曾是「受害者」之一。（圖／翻攝自Threads）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣《蘋果日報》於2022年9月1日正式熄燈，辛辣的報導風格至今仍讓台灣人留下深刻印象。其中，《蘋果日報》知名的特色之一就是「明星照妖鏡」，許多女明星時常被拍到連粉絲都認不出，經典照片在網路上流傳許久，成為網友們的集體回憶，近日又有人將《蘋果日報》10張經典照片翻出來，引起一片熱烈討論，其中蔡依林、張柏芝、林心如等外型亮眼的女明星，一樣曾遭受「照妖鏡」攻擊，讓不少人忍不住笑喊「真的慘不忍睹！」

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一名網友今（4）日在Threads上發文，他寫下「好懷念，蘋果日報為什麼可以把人拍成這樣。」只見照片主角依序為蔡依林、陶晶瑩、林心如、蕭亞軒、鄭秀文、王心凌、郭書瑤、張柏芝、邱毅、阿嬌。

其中不僅蔡依林的臉上瑕疵在《蘋果日報》的攝影鏡頭下顯露無遺，林心如、鄭秀文、王心凌、郭書瑤、張柏芝更是被捕捉到眼歪嘴斜的表情。而陶晶瑩也被拍成身材浮腫的大媽，阿嬌還頂著一顆像被靜電攻擊的爆炸頭，最經典的莫過於假髮被扯下、一臉崩潰的邱毅，每一張都勾起眾人回憶。

▲▼（圖／翻攝自Threads）
▲▼蔡依林的臉上瑕疵在《蘋果日報》的鏡頭下顯露無遺，林心如也被捕捉到眼歪嘴斜的表情。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
▲▼（圖／翻攝自Threads）
▲就算是遠拍，臉部看不清，陶晶瑩也被拍成身材浮腫的大媽。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
▲就算是遠拍，臉部看不清，陶晶瑩也被拍成身材浮腫的大媽。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
眾人們紛紛留言「第一張蔡依林真的慘不忍睹，當時第一次看到有被嚇傻」、「救命！真的會發瘋⋯這一系列甚至最好看的是邱毅那一張」、「好像是不會拍照的男友拍的」，但也有人認為「沒修圖過的照片，這才是最真實的樣子。」

《NOWnews》訪問到前《蘋果日報》美術主管，他解釋當時攝影記者傳回後台的照片，色彩模式都是RGB（色彩三原色，紅綠藍），但若要印成報紙是CMYK色彩模式，因此當時報紙使用的照片都要先經過分色，再送印刷。而原先紙本使用的檔案，若上傳至網頁，在螢幕上觀看就很容易產生色差問題，也就是看起來「非常怪異」，像是過於飽和及曝光不正確。

▲前《蘋果日報》美術主管說明，CMYK素材傳至網頁，會產生過度飽和等問題。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
▲前《蘋果日報》美術主管說明，CMYK色彩模式若傳至網頁，會產生過度飽和等問題。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
▲▼（圖／翻攝自Threads）
▲▼最經典的莫過於假髮被扯下、一臉崩潰的邱毅以及像被靜電攻擊的爆炸頭阿嬌。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
▲▼（圖／翻攝自Threads）
▲連粉絲都險些認不出是蕭亞軒、張柏芝。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）
▲連粉絲都險些認不出是蕭亞軒、張柏芝。（圖／翻攝自Threads、《蘋果日報》）

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