中國經濟黯淡！中金女員工疑遭減薪跳樓亡　「退薪貸」網瘋傳

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到了6月底，又有消息指，中國某央企要求旗下公募基金公司，在6月底至8月中，退回2023年發放的超過290萬元資金，且不區分獎金歸屬期、是否屬於往年遞延，經中媒查核，證明消息屬實，不過目前僅發生在個別公募公司。1名上海某央企公募人士並透露：「關於『退薪』這個傳聞，之前覺得不可能，現在覺得也不是沒有可能，但我們公司規模比較小，感覺普遍都達不到所謂的退薪標準。」
從降薪到退薪，有關公募公司的傳言越演越烈，連帶導致「退薪貸款」也被熱烈討論。中媒報導稱，市場傳聞，有銀行針對金融從業人員被要求退薪、卻又無法足額退回的情況，開發出「退薪貸」，但此說法僅在坊間流傳，目前並未有相關證據，證明銀行推出過「退薪貸」產品。
中泰證券首席經濟學家李迅雷，3日也對網傳「退薪貸」截圖進行了闢謠，說根本不存這種「金融創新」，監管能不能批過都是大問題。然而，即使「退薪貸」可能不存在，但有港媒引述中媒統計，2021年至2023年，中金公司員工人均薪酬從116.43萬（人民幣，下同）下降至70.04萬，減少了46.39萬，降幅39.84%，進入2024年後，降薪趨勢似乎也無緩解跡象。
報導提到，一季度中金公司人均應付薪酬約為10.52萬，而2023年同期為16.64萬，按年降幅為36.78%，一個季度人均薪酬10.52萬，代表月薪達到3.5萬，看似高薪，按年下滑幅度卻很明顯。追溯到2020年後更發現，2020年一季度，中金公司人均應付薪酬為29.67萬，員工月薪近10萬，等於4年累計下滑近65%。
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