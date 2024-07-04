民主黨內部角力激烈！州長們表態力挺拜登連任

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會議後，許多州長接連表態，馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）表示，「總統一直支持我們，我們也會好好地來支持他」；摩爾也談到會議中，州長們向拜登表達選民認為其在辯論中表現不佳的意見。
明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）則認為，拜登仍適合擔任總統，儘管拜登在辯論時過於緊張，但仍是那個能夠打敗川普的人，他也強調拜登至今仍致力履行總統職務。
紐約州長侯可（Kathy Hochul）在會後充滿信心，透露所有州長都承諾支持拜登，喊話將全力以赴贏得大選。
加州州長紐松（Gavin Newsom）親自出席會議，會後在社群平台X上表達，「聽到總統今晚說他將全力以赴，我也是。」
密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）會後也表明，「拜登是我們的候選人。他將全力以赴，我支持他。」
唯一完全沒有現身該場會議的民主黨州長是威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers），但他也在辯論後，表達過對拜登的全力支持。
拜登競選團隊隨後發佈一份聲明，重申要在11月的選舉中擊敗川普的決心，提到所有與會者亦共同重申了他們共同的承諾，將竭盡全力確保拜登總統和賀錦麗副總統在11月擊敗川普。