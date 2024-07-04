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民主黨內部角力激烈！州長們表態力挺拜登連任

▲2024美國總統大選首場電視辯論中，民主黨州長們今全數掛保證力挺參選到底。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選首場電視辯論中，民主黨州長們今全數掛保證力挺參選到底。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國總統拜登在首場美國總統大選電視辯論會中的糟糕表現，引發民主黨內部憂心，部分人士頻頻透過媒體放出不排除退選消息，《紐時時報》昨更拋出拜登考慮退選的內容，讓白宮和拜登團隊不得不出來駁斥消息。民主黨內部似乎已出現兩種聲音，民主黨州長近日接連公開表態支持拜登持續競選。

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根據路透與CNN報導，拜登於美東時間3日下午6時半與24名民主黨州長會面，有部分州長以視訊方式出席，報導提到，拜登會中向州長坦承自己在辯論確實表現不佳，同時保證自己仍可挑起民主黨大樑，持續代表民主黨競選總統。

會議後，許多州長接連表態，馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）表示，「總統一直支持我們，我們也會好好地來支持他」；摩爾也談到會議中，州長們向拜登表達選民認為其在辯論中表現不佳的意見。

明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）則認為，拜登仍適合擔任總統，儘管拜登在辯論時過於緊張，但仍是那個能夠打敗川普的人，他也強調拜登至今仍致力履行總統職務。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）在會後充滿信心，透露所有州長都承諾支持拜登，喊話將全力以赴贏得大選。

加州州長紐松（Gavin Newsom）親自出席會議，會後在社群平台X上表達，「聽到總統今晚說他將全力以赴，我也是。」

密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）會後也表明，「拜登是我們的候選人。他將全力以赴，我支持他。」

唯一完全沒有現身該場會議的民主黨州長是威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers），但他也在辯論後，表達過對拜登的全力支持。

拜登競選團隊隨後發佈一份聲明，重申要在11月的選舉中擊敗川普的決心，提到所有與會者亦共同重申了他們共同的承諾，將竭盡全力確保拜登總統和賀錦麗副總統在11月擊敗川普。

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