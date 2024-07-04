特企／中老人營養補充　病後補養　品牌比較與挑選指南

特企／僅此一場！別再錯過與美國首席AI HealthTech大師面對面

▲Dr.Hipp深入介紹了梅奧診所如何利用計算病理學和人工智慧來推進臨床實踐、患者護理和生物製藥研究。（圖／品牌提供）
▲Dr.Hipp深入介紹了梅奧診所如何利用計算病理學和人工智慧來推進臨床實踐、患者護理和生物製藥研究。（圖／品牌提供）

本報訊

Mayo Clinic Chief Digital Innovation Officer- Dr. Jason Hipp 將於7月27日於南港漢來大飯店進行國際論壇

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國家衞生研究院、中研院生醫轉譯研究中心創服育成專題中心、智慧醫療器材委託開發與檢測驗證服務平台等單位與紳太國際健康融合器，配合亞洲生技醫療大展(BIO Asia)，於民國 113年 7月 27日(六) 攜手共同合辦「智慧健康與醫療國際新創論壇」， 探討現今人工智慧與醫療新趨勢、符合臨床未被滿足的需求、了解國內新創的優勢與限制為主軸，為促進台灣AI HealthTech 產官學研及新創團隊創新技術，加速台灣新創公司以技轉、授權等不同的商業模式走向國際規模化。

為配合國家重大政策，推動國內外生醫與轉譯醫學及共同推動國內智慧醫療，特邀約國家衛生研究院許惠恒副院長擔任國際論壇座長給予指導。許副院長本身為國內頂尖糖尿病研究暨臨床專家、且長期致力於推動AI醫療服務，也是將AI技術發展到精準醫療的重要領袖人物之一。

同時邀請曾治療過美國約翰·甘迺迪前總統、喬治·赫伯特·沃克·布希前總統、阿拉伯聯合大公國前總統，扎耶德·本·蘇爾坦·阿勒納哈揚與著名小說家，歐內斯特·海明威等名人的知名Mayo Clinic (梅奧診所)首席數位創新長(Chief Digital Innovation Officer )-Dr. Jason Hipp來台擔任國際論壇的主講者。Dr. Jason Hipp本身是醫學博士/博士，是數位病理學和人工智慧部門的創始人。目前擔任Mayo Clinic商業合作部門(M​​ayo Collaborative Services)的首席數位創新長、以及生物製藥診斷部的醫療總監。他一直活躍於數位病理學、人工智慧和癌症研究領域。他長期在產業界服務如Novartis、BMS和AstraZeneca等、熟稔業界如何將產品由小變大的商業策略與營運模式；同時，他也是 Alphabet 聘請的第一位病理學家，暨Google的首席病理學家。

另外，此論壇亦邀請具實證智慧醫療經驗的醫學中心主任級臨床代表、國家級生醫轉譯研究中心創服育成專題中心代表，及正走向國際化新創企業代表等共同參與，提供真實世界的經驗。本次與會專家將從市場面切入分享，可讓與會者有不同的發想，了解如何加速大家有效與國際接軌。有興趣加入此領域的學研單位、或是科技企業家，亦可最真實了解地AI醫療的全貌。

台灣ICT(Information and communications technology)產業的發展位於全球居領先之地位，醫療品質亦是全球公認首屈一指。人工智慧技術領域，亦已有不少的ICT業者跨足醫療領域裡。身為台灣的創業家或是研究先驅的您，要如何洞悉先機，超前部署AI醫療未來發展？如何從全球趨勢、產業發展、臨床等各角度分析，來探索智慧醫療或數位科技未來之先機與商機？這個國際論壇將為您逐一解答！

本活動將於7月27日上午08:30在南港漢來大飯店鉑金C廳舉辦。不論您是科技人、醫療保健專家，只要是對AI Healthtech有興趣、想一起和國際接軌，請加速完成報名程序，座位有限，煩請儘早報名!

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