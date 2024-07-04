特企／僅此一場！別再錯過與美國首席AI HealthTech大師面對面

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為配合國家重大政策，推動國內外生醫與轉譯醫學及共同推動國內智慧醫療，特邀約國家衛生研究院許惠恒副院長擔任國際論壇座長給予指導。許副院長本身為國內頂尖糖尿病研究暨臨床專家、且長期致力於推動AI醫療服務，也是將AI技術發展到精準醫療的重要領袖人物之一。
同時邀請曾治療過美國約翰·甘迺迪前總統、喬治·赫伯特·沃克·布希前總統、阿拉伯聯合大公國前總統，扎耶德·本·蘇爾坦·阿勒納哈揚與著名小說家，歐內斯特·海明威等名人的知名Mayo Clinic (梅奧診所)首席數位創新長(Chief Digital Innovation Officer )-Dr. Jason Hipp來台擔任國際論壇的主講者。Dr. Jason Hipp本身是醫學博士/博士，是數位病理學和人工智慧部門的創始人。目前擔任Mayo Clinic商業合作部門(Mayo Collaborative Services)的首席數位創新長、以及生物製藥診斷部的醫療總監。他一直活躍於數位病理學、人工智慧和癌症研究領域。他長期在產業界服務如Novartis、BMS和AstraZeneca等、熟稔業界如何將產品由小變大的商業策略與營運模式；同時，他也是 Alphabet 聘請的第一位病理學家，暨Google的首席病理學家。
另外，此論壇亦邀請具實證智慧醫療經驗的醫學中心主任級臨床代表、國家級生醫轉譯研究中心創服育成專題中心代表，及正走向國際化新創企業代表等共同參與，提供真實世界的經驗。本次與會專家將從市場面切入分享，可讓與會者有不同的發想，了解如何加速大家有效與國際接軌。有興趣加入此領域的學研單位、或是科技企業家，亦可最真實了解地AI醫療的全貌。
台灣ICT(Information and communications technology)產業的發展位於全球居領先之地位，醫療品質亦是全球公認首屈一指。人工智慧技術領域，亦已有不少的ICT業者跨足醫療領域裡。身為台灣的創業家或是研究先驅的您，要如何洞悉先機，超前部署AI醫療未來發展？如何從全球趨勢、產業發展、臨床等各角度分析，來探索智慧醫療或數位科技未來之先機與商機？這個國際論壇將為您逐一解答！
本活動將於7月27日上午08:30在南港漢來大飯店鉑金C廳舉辦。不論您是科技人、醫療保健專家，只要是對AI Healthtech有興趣、想一起和國際接軌，請加速完成報名程序，座位有限，煩請儘早報名!