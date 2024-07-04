奪議事錄擋藍修《選罷法》！張宏陸：我不是隨意出手的人
立法院內政委員會今（4）日排案審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，國民黨提案修法提高罷免門檻，引發藍綠爆發嚴重推擠衝突，過程中民進黨立委張宏陸為阻饒議事進行，藍委徐巧芯指控暴力搶奪議事錄，對此張宏陸也解釋，如果認識他的會知道，自己不是隨意出手的人，但國民黨害怕想要罷免他們的民意，所以要將民意直接沒收，「你受得了嗎？」
記者陳威叡／台北報導
「如果您認識我，會知道我不是隨意出手的人」，張宏陸表示，今日內政委員會排案審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案，公職人員上任一年內不得發起罷免連署，另新增同意罷免票必須高於當初的當選票，其實就是要提高罷免門檻。
張宏陸指出，國民黨想再度透過人數優勢「橫柴舉入灶」，會議根本還沒開始，就要議事人員宣讀，這就像賽跑，裁判還沒鳴槍，選手可以偷跑嗎？為了阻止非正式的會議進行，自己只好將議事錄拿走，結果就被「詐騙集團」（指徐巧芯）指控我搶議事錄，「詐騙集團是誰？請查一下新聞。」
張宏陸說，再來說許宇甄版的修正案，選民如果提出罷免案，一定是對選出來的公職人員極度不滿，每一次的投票，不管是選舉或罷免，都有不同的時空背景，怎麼會要求同意罷免票，要高於當初的當選票？但國民黨就是怕被罷免，所以硬要提高門檻，修成鳥籠罷免法。
張宏陸說，民進黨現在在立院是少數，只要經過民主程序，本來就要服從多數決，但國民黨現在是直接沒收民主，連討論都不討論，到底是有多怕？國民黨就是怕現在想要罷免他們的民意，所以要將民意直接沒收，「你受得了嗎？」