買房指定南部凶宅！條件「35歲女鬼、有照片最好」：找冥婚對象？

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貼文曝光後，不少網友朝聖回應「先生，請問您是要冥婚還是要買房呢？」、「真的不要說他在開玩笑....我們年輕人現在為了買房，買得起凶宅已經要偷笑了」、「不覺得在開玩笑，凶宅確實真的比較便宜」、「欸不要以為鬼都不挑的，這樣就想給人家霸王硬上弓」、「做房仲4年多第一次聽到這種要求....非常驚訝。」
凶宅詢問度其實不低！價格甜「這些人最愛買」
然而對於這樣的奇特要求，究竟是不是因為「凶宅價格較低」的緣故？《NOWnews》也實際訪問專家，樂屋網調研中心經理洪安怡表示：「凶宅一直在市場都有一定程度的詢問度，畢竟他的價格比較便宜，至少都是8折以下，有些可能還要評估事件發生的時間點，以及事件發生的狀況，通常是這樣，時間點越近，或事件本身越驚悚，價格就可能越低。」
洪安怡提到：「現在房價已經來到相對的高點，對於預算有限的人來說，的確也可能將凶宅納入評估考量，不過我們實務上會看到在找凶宅物件的人，多半還是投資客，畢竟凶宅的價格低，稍加整理後轉手，較容易有獲利空間，有些人會『洗凶宅』，多過幾手把凶宅洗白。」
而事實上，過去該社團中日前就有人發出「中壢區某屋齡15年的大樓戶，標榜坐落體育園區、鄰近馬祖新村，格局3房2廳2衛，權狀46.8坪開價998萬元，坦承有發生墜樓意外」然而該處的房屋總價基準落在1300萬至1400萬，其實已經便宜300多萬，對於百無禁忌的投資客來說，只要重新整理翻修，一樣可以以月租的方式穩定收租獲利。只能說，現在房價高到年輕人都買不起房，直接找尋凶宅購屋的趨勢，也越來越見怪不怪了！