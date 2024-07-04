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買房指定南部凶宅！條件「35歲女鬼、有照片最好」：找冥婚對象？

▲近日，一名網友就在社群上發文直接表明自己要購買「南部凶宅」，且還希望鬼要女性35歲以下，引發討論。（圖/我是凶宅買賣法拍臉書）
▲近日，一名網友就在社群上發文直接表明自己要購買「南部凶宅」，且還希望鬼要女性35歲以下，引發討論。（圖/我是凶宅買賣法拍臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

現在房價正高，不少人想要買房恐怕省吃儉用一輩子都不見得買得起，而有人也因為如此，會將所謂「凶宅」列入考慮，因為「凶宅通常會折價招攬買氣」。而近日，一名網友就在社群上發文直接表明自己要購買「南部凶宅」，且還希望鬼要女性35歲以下，甚至還要求提供照片，引起大批網友朝聖討論。

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一名網友在臉書社團「我是凶宅買賣/法拍/投資討論區」貼文指出「尋找南部凶宅，多凶多怨氣都無所謂，限定35歲以下女鬼，附上照片者佳」誇張的文案讓不少人相當傻眼，許多房屋仲介以及專家也都轉貼該則貼文表示「這種要求我還真的第一次看到....。」

▲一名男子在凶宅討論相關社團尋找「南部凶宅」，並要求女鬼要35歲以下，且有照片者佳，網友朝聖討論。（圖/我是凶宅買賣法拍討論區）
▲一名男子在凶宅討論相關社團尋找「南部凶宅」，並要求女鬼要35歲以下，且有照片者佳，網友朝聖討論。（圖/我是凶宅買賣法拍討論區）
貼文曝光後，不少網友朝聖回應「先生，請問您是要冥婚還是要買房呢？」、「真的不要說他在開玩笑....我們年輕人現在為了買房，買得起凶宅已經要偷笑了」、「不覺得在開玩笑，凶宅確實真的比較便宜」、「欸不要以為鬼都不挑的，這樣就想給人家霸王硬上弓」、「做房仲4年多第一次聽到這種要求....非常驚訝。」

凶宅詢問度其實不低！價格甜「這些人最愛買」

然而對於這樣的奇特要求，究竟是不是因為「凶宅價格較低」的緣故？《NOWnews》也實際訪問專家，樂屋網調研中心經理洪安怡表示：「凶宅一直在市場都有一定程度的詢問度，畢竟他的價格比較便宜，至少都是8折以下，有些可能還要評估事件發生的時間點，以及事件發生的狀況，通常是這樣，時間點越近，或事件本身越驚悚，價格就可能越低。」

洪安怡提到：「現在房價已經來到相對的高點，對於預算有限的人來說，的確也可能將凶宅納入評估考量，不過我們實務上會看到在找凶宅物件的人，多半還是投資客，畢竟凶宅的價格低，稍加整理後轉手，較容易有獲利空間，有些人會『洗凶宅』，多過幾手把凶宅洗白。」

▲母親節將至，彰化一名屋主上網求售媽媽15年前輕生老宅，3樓透天開價引發討論。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲房屋專家表示，凶宅的價格通常都會打8折以上，且因為價格甜許多投資客都會相中。（圖／翻攝我是凶宅討論區臉書）
而事實上，過去該社團中日前就有人發出「中壢區某屋齡15年的大樓戶，標榜坐落體育園區、鄰近馬祖新村，格局3房2廳2衛，權狀46.8坪開價998萬元，坦承有發生墜樓意外」然而該處的房屋總價基準落在1300萬至1400萬，其實已經便宜300多萬，對於百無禁忌的投資客來說，只要重新整理翻修，一樣可以以月租的方式穩定收租獲利。只能說，現在房價高到年輕人都買不起房，直接找尋凶宅購屋的趨勢，也越來越見怪不怪了！

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