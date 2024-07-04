水準不輸旭集、饗饗！台灣buffet「隱藏1間」老饕招了：吃過上癮

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「以價位來說真的沒有輸旭集跟饗饗耶，十二廚我超愛」、「十二廚真的不錯，改裝之後菜色差很多，舒芙蕾也是我的愛」、「十二廚的舒芙蕾真的好吃！松葉蟹腳是蒸過再烤，跟其他家冷的不一樣，吃過會上癮的」、「松葉蟹腳真的超推！改裝後的十二廚已經成為我最愛的buffet！」
老字號buffet十二廚老大是「喜來登飯店」！改裝後好評不斷
事實上，網友提到的「十二廚」，其實就是隸屬知名旅宿業「喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）」裡頭的buffet品牌，經營初期評價不一，不過從2020年9月整修翻新之後，菜色大升級，多元食材選擇更多，空間動線也設計更佳，獲得老饕一致的認同。
「十二廚」的用餐環境是採用挑高17樓的中庭玻璃天幕設計，讓來用餐的饕客有一個無壓力的空間用餐，這點與茹曦酒店的「Sunny buffet」有異曲同工之妙。「十二廚」位於喜來登大飯店的一樓，全店有270個座位可以接客，由於是飯店，除了基本的午餐、下午茶、晚餐之外，還有早餐的供應。
十二廚經典菜色必吃！官方宣佈10月漲價「要吃要快」
然而說到「十二廚」的經典菜色必吃，那肯定就是少不了經典的「松葉蟹腳」，獨特的烹調方式，是老饕到十二廚必吃之一！另外還包括甜點「現做舒芙蕾」也是被推爆，軟綿口感如雲朵般入口即化，甚至要吃的人都還要排隊取餐呢！而現在7月暑假來臨，十二廚推出「澎湖海鮮季」，直送澎湖最新鮮的海鮮，推出白鬚蝦海菜煎餅、鮮蚵滷肉飯、澎湖冰捲等，當季盛產的芒果甜點等，都一併在7月能吃到！
不過，官方日前宣布台北喜來登大飯店官網公告，十二廚自助餐廳自10月1日起，除了早餐之外，包括平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部調漲100元，漲幅為7%與11%。台北喜來登表示，考量到營運成本持續增加，包括原物料價格持續飆漲、人力成本上升，以及餐檯陸續加碼高價食材如松葉蟹腳，因此決定調整自助餐價格。因此身為吃貨的你，想要吃性價比更高的「十二廚」動作可要快囉！
🟡台北喜來登大飯店「十二廚」
📍分店：台北市中正區忠孝東路一段12號1樓
📍02-2321-1818
📍早餐用餐時段06：30-10：00（外客僅週二至週四供應）
費用：平日成人800元/兒童400元
📍午餐用餐時段11：30-14：00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段15：00-17：00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人1090元/兒童545元
📍晚餐用餐時段18：00-21：00
費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1690元/兒童845元
根據官網介紹，0至5歲兒童免費；6至12歲以兒童價收費；13歲（含）以上以成人計價；早餐時段每週週五、週六、週日、週一、國定假日及連續假期僅提供房客用餐，平日週二至週四開放外客用餐。