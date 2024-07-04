巷仔內／中國海警就是「第二海軍」！對台近海戰略的推拖拉之術

達美航空緊急轉降！竟因「飛機餐」惹禍　國際航班全改吃義大利麵

▲美國達美航空班機因機上飛機餐導致多人身體出現症狀，緊急轉降。圖為達美航空班機（非當事班機）。（圖／達志影像／美聯社)
▲美國達美航空班機因機上飛機餐導致多人身體出現症狀，緊急轉降。圖為達美航空班機（非當事班機）。（圖／達志影像／美聯社)

國際中心顏得智／綜合報導

美國達美航空（Delta Airlines）3日傳出緊急轉降事件，一架從底特律起飛前往荷蘭阿姆斯特丹的班機，機上多名乘客身體突感不適，緊急轉降至紐約甘迺迪機場。事後，達美航空發言人證實是因乘客吃到變質飛機餐所導致，達美週三的國際航班主食全數改成義大利麵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，達美航空旗下編號DL136的班機2日晚間載著277名乘客，從底特律起飛前往荷蘭阿姆斯特丹，3日凌晨機上多名乘客出現身體不適情形，機長諮詢醫療專家後，決定緊急轉降至紐約的甘迺迪國際機場。

事後，達美航空發言人漢娜（Lisa Hanna)證實，乘客是因為吃到變質的飛機餐導致身體不適，落地時也有醫護人員待命，並為14名乘客提供治療，但乘客全都拒絕接受治療。

受影響乘客在社群平台發文痛批航空公司影響自己的行程。亦有消息人士向媒體透露，部分食品上出現黑色黴菌。

達美航空則透過聲明表示歉意，此外，根據CNBC報導，由於傳出飛機餐變質的消息，達美航空週三的75架國際航班，飛機餐全數改成義大利麵為主食，目前尚不清楚週四是否會繼續更改菜單。

達美航空機上服務負責人 多克特（Ash Dhokte） 在周三發給員工的電子郵件中，提醒員工立即採取檢查措施，以避免再次發生狀況達美航空餐飲服務供應商則未對此回應。

日本舉牌女郎「換裝上擂台」39秒KO對手　反差萌吸睛IG破18萬粉

6年來首次！美國派大型包機遣返116名中國非法移民

拜登遭黨內頻放話逼退選！路透：賀錦麗是首要替代人選

民主黨內部角力激烈！州長們表態力挺拜登連任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載