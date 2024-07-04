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周六小暑報到！命理師提醒「下半年3凶象」 多拜地基主、土地公

▲周六迎節氣「小暑」，命理師提醒下半年將有3大兇象，民眾可多拜地基主、土地公。（圖／NOWnews資料照）
▲周六迎節氣「小暑」，命理師提醒下半年將有3大兇象，民眾可多拜地基主、土地公。（圖／NOWnews資料照）

文／風水命理專家邱彥龍

這周六（6日）進入「小暑」節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，惡魔之星開始發威，另一顆凶星火星又步步逼近，7月21日前需特別注意陸海空嚴重交通意外，還有情感上激烈衝突引發的肢體跟語言暴力，輕則破財，重則害命。這段期間小人浮現，注意不要跟人有太多言語衝突。可多拜土地公、地母、地基主、山神、龍神、東華帝君、金母娘娘等，有助於出入平安順心。

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邱彥龍建議，小暑期間可以多穿銀色、深藍綠色、天青色的服裝，配戴「S、V、M」這些字樣的飾品，或者放置「波浪型」的幸運物，有助於讓心情愉快，提升人緣運、財運跟貴人運，讓自己官運和事業運同步上升，有被愛與討喜的感覺，展現陽光特性，增加幸福感。

邱彥龍表示，這段期間土星與海王星都逆行，舊事容易被重提，甚至被放大而引災，建議財富見好就收，但同時塵封已經的優點也會被重新看見，這段期間適合專注在設計類、商業交易、神祕學、心靈層面、命理學、收藏類，可以往興趣收集或積累人脈等有關的行業發展。

邱彥龍還特別提醒，從6月底到年底有三個凶象持續發威，要特別注意。

凶象1：天王星遇到惡魔之星＋火星
從6月26日至11月11日止，隱瞞已久的貨幣、證劵、股市、銀行、工商企業界經濟泡沫等問題，會浮上檯面，並且斷頭、腰斬、崩盤、倒閉頻傳，就連慈善機構、福利單位、公共醫院、學校、幼兒園、養老院也有重大波及，因而引發大範圍的財富重整與反轉，也要特別注意戰爭、謀殺、暴力、嚴重意外、火災與毀滅性的情感凶禍發生。

▲楊登嵙命理老師，預測年前股市走向。（示意圖／取自unsplash）
▲即日起至11月11日期間，天王星遇到惡魔之星及火星，要注意財富重整及反轉。（示意圖／取自Unsplash）
凶象2：土星逆行
從6月30日起至11月16日止，建築業、地產業、房屋業、礦業、製造業、紡織業、製衣業、農業、老人福利業，會受到限制、管控或交貨時間受到延滯，另外，世界領袖、官商老闆甚或個人，都容易因舊有的惡習，讓壓力極度倍增。

凶象3：海王星逆行
從7月2日至12月9日止，會有大規模的被催眠現象，如中邪、中毒、迷幻、詐騙、蒙蔽的問題發生，甚至被謀殺、輕生、溺斃、拘留、監禁等極端不幸事件頻傳，犯罪者也會因此被大量抓捕，還給社會乾淨的環境。

小暑期間也要多注意身體健康，包括心腦血管疾病、癌症、病毒感染、痛風、腸胃、婦科、肺部、胸部、呼吸系統、發燒、感冒、性病、生殖器發炎、免疫系統、精神疾病、神經痛、坐骨神經痛等問題，另外，也要小心交通意外、血光之災、火災等橫禍。

邱彥龍老師，小暑期間最旺的星是水星、土星跟海王星，有利於文化藝術、新聞媒體、網紅、出版印刷業、塑膠業、農業、老人福利業、進出口、建築、地產、礦業、製造業、紡織成衣業、淡海漁產業、船務、運輸、飲食業、化學產業、油業、宗教玄學、靈性產業等21種行業都是走旺運。

至於「巨蟹座、雙魚座、水瓶座、金牛座、獅子座」等5個星座，雖然事情多且繁雜，但只要能解決問題，就是給自己更好的未來，訂好方向、多增加自己的資源，把握住小暑的好運勢，會有不錯的收穫。

邱彥龍並引用《易林·豫之萃》卦：「中原有菽，以待雉食。飲御諸友，所求大得。」來歸納小暑期間整體運勢，雖然凶象頻傳，但凡努力過的都即將有收穫，若能等待時機，就能求得溫飽，如果還能整合強大資源與人脈，則事業大成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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