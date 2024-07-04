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「鬼才編劇」揭開歌舞伎町超神祕角落　60位女酒店公關現身助陣！

▲小池榮子（前排中）、仲野太賀（藍衣）雙主演的日劇《新宿野戰醫院》以新宿歌舞伎町為主舞台，該劇當時請到60位女公關現身為戲宣傳。（圖／翻攝《新宿野戰醫院》富士電視台官網）
▲小池榮子（前排中）、仲野太賀（藍衣）雙主演的日劇《新宿野戰醫院》以新宿歌舞伎町為主舞台，該劇當時請到60位女公關現身為戲宣傳。（圖／翻攝《新宿野戰醫院》富士電視台官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

日劇《新宿野戰醫院》為「鬼才編劇」宮藤官九郎筆下新作，找來小池榮子、仲野太賀雙主演，橋本愛、濱田岳、生瀨勝久、柄本明等人參演。這是宮藤官九郎第一次挑戰寫醫療題材作品，以新宿歌舞伎町為主舞台，一揭「不眠之街」的神祕面紗。開播前，劇組還找來60位歌舞伎町現任的酒店公關一同出席宣傳活動，別開生面的場合讓該劇更添話題。

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▲小池榮子飾演有軍醫背景的神祕女子YOKO，劇中挑戰英、日夾雜台詞，難到快哭出來。（圖／KKTV）
▲小池榮子飾演有軍醫背景的神祕女子YOKO，劇中台詞夾雜日文、英文，她直呼難到快哭出來。（圖／KKTV）
《新宿野戰醫院》描述新宿區歌舞伎町一條僻靜小巷中的「聖心醫院」，收治許多流浪漢、在日居留的外國人、夜店公關或風俗小姐等「有故事」的人們。某天，醫院出現一名來自美國並具有軍醫經驗的神祕女子YOKO（小池榮子 飾），與夢想擁有自己的醫美診所的拜金醫生高峰享（仲野太賀 飾）相遇，行事風格大不同的2個人，將為醫院帶來天翻地覆的變化。

劇中，小池榮子講著一口流利的「岡山方言」和「英語」，她坦言英、日夾雜的台詞對她來說是一大挑戰，希望觀眾能以寬容的眼光看待她的英語和岡山腔。不過仲野太賀卻對前輩讚譽有加，透露她幾乎零失誤，小池榮子就說：「才沒有呢！你不是看到我緊張得快哭出來了嗎？」

仲野太賀飾演的年輕醫生高峰享拜金又自大，與YOKO有極大反差，他認為這個角色性格輕佻，經常在港區玩樂，「我發現自己表演得比預期中更加得心應手，不確定這是否源自我本身的輕佻性格。」不過透過與YOKO和在醫院中跟各種病患的相處，高峰享也會逐漸轉變。

這部是她小池榮子首度演出宮藤官九郎的戲，她表示：「劇本台詞趣味十足，角色多數都很瘋狂又沒有違和感，讓人感覺在歌舞伎町真的能遇到這些人。劇本很用心的描繪了『人與人之間如何相處』這個主題。相信觀眾在看了這部劇後，也能感受到這一點。」《新宿野戰醫院》每週四在KKTV上架更新。

宮藤官九郎擁有編劇、演員、電影導演、樂團吉他手等多重身分。他幼少時發揮寫作方面的才華，總是在作文比賽中得獎；2013年初次執筆NHK晨間劇，以《小海女》造成社會現象，並獲得新語、流行語大賞及多項劇本獎，主角能年玲奈（現藝名：Non）亦憑藉此劇爆紅；TBS製作人磯山晶稱宮藤為「努力家」；宮藤官九郎代表作包含《池袋西口公園》、《木更津貓眼》、《虎與龍》、《小海女》、《SORRY青春！》、《韋駄天～東京奧運故事～》等，他更獲有「鬼才編劇」封號。

▲宮藤官九郎受邀出席高雄電影節，透露接下來將創作中高齡男性為主角的故事。（圖／高雄電影節）
▲宮藤官九郎寫出多部膾炙人口的電視劇，獲封「鬼才編劇」美譽。（圖／資料照）

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