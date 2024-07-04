薔薔妹直播失控遭呼巴掌！她認了「被盜用身分詐騙」父傻金援百萬
藝人薔薔（林嘉凌）的妹妹林嘉珍日前在小紅書直播，和女友吵到不可開交，女友甚至在盛怒下打了她一巴掌。薔薔今（4）日出席保養品活動，直言妹妹過去就常失控，但對方已經是成年人，本來因為爸爸拜託，想多照顧妹妹，沒想到對方卻因為嚐到甜頭，還用她的名義來詐騙，講到激動處，薔薔忍不住哽咽，無奈表示兩人已經斷聯，爸爸更金援對方超過百萬。
記者吳昕蓓／台北報導
薔薔透露，自從妹妹2017年去中國發展就幾乎都沒有回家，讓患有憂鬱症的爸爸十分擔心，固定會匯錢給妹妹，有時候甚至100萬會在短時間內花光，被問到爸爸共金援了多少錢，薔薔也坦言自己沒有問過，但只要是妹妹花完錢，爸爸就會再匯款過去，更要求身為姐姐的薔薔多照顧對方，薔薔才會帶著妹妹一起拍片。
薔薔表示，她還把自己的抖音帳號也給妹妹經營，沒想到妹妹竟然開始以薔薔的名義詐騙，甚至以誇張激烈的方式博眼球，讓薔薔氣得收回帳號，她再三強調妹妹的所作所為都與自己無關，只希望大家別「助紂為虐」，更無奈坦言，妹妹的行為讓爸爸的憂鬱症加重，她可以理解父母不肯放棄自己的孩子，卻也不可能主動去聯絡對方。
薔薔一直給外界愛狗形象，先前她拍攝一段影片，因為怕柴犬栗子過世，憂鬱症爸爸的心情會受到影響，因此突如其來帶回2隻柴犬，沒想到卻因此讓爸爸暴怒，引發網友撻伐，認為她對待寵物不負責任，對此，薔薔也解釋，爸爸是喜歡寵物的，他們在拍攝前已經把所有情況都先預設好，如果爸爸接受就養，不能接受就送到朋友家，目前兩隻狗狗已經有妥善安置，她會再出影片詳細解釋說明此事。