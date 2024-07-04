饗饗、旭集同集團「隱藏版buffet」將熄燈 698元高品質網嘆可惜
饗賓餐旅集團旗下有「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」以及史上最貴buffet「饗A Joy」、蔬食「果然匯」等多個人氣buffet品牌，另有個許多人不曉得的隱藏版Buffet「朵頤」餐廳，採半自助式方式供餐，5月開始更改菜單且降低每人餐價，最低每人僅698元起，因為價位不高又有品質，受到許多網友於臉書各大吃到飽社團熱烈討論，現卻爆出，「朵頤」餐廳將於8月底熄燈，原因為租約到期，網友紛紛於「朵頤」臉書留言嘆可惜，並希望能找到新點另起爐灶。
記者葉盛耀/綜合報導
位在新莊凱悅嘉軒飯店內的「朵頤」是饗賓餐旅集團旗下餐廳，2022年開幕，原本的經營方式就是採半自助式，另也可選擇單點方式。但是「朵頤」在今年5月開始推出全新菜單，維持原本半自助式方式，自助吧升級，而主菜全面降價，全都在千元以下，等於若是選擇最低價位698元的味噌焦糖豬肋排，就能享有自助餐檯菜色吃到飽。
主菜選擇除了最低價位味噌焦糖豬肋排，還有798元的美國Choice炭香翼板牛排、美國Choice肋眼牛排，以及898元的極饗焗烤龍蝦、美國Choice帶骨牛小排。而自助吧上的菜色相當豐富，升級版自助吧新增了熱配菜區，包含許多網友力推的黑松露燉飯，與饗賓集團另一品牌「果然匯」的招牌菜松露燉飯做法類似。
網友力推的還有冰淇淋，與饗賓餐旅集團其他buffet品牌用的是同樣的，皆是饗賓集團自家製作，料好實在又香濃。另還有焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理；而開胃涼菜更有10多款開胃小菜、涼拌沙拉可選擇；生菜沙拉區則提供16種新鮮生菜，也難怪受到吃過的民眾都大力稱讚，但如今卻因租約問題而需熄燈，僅營業到8月31日。
朵頤於臉書貼文提到因場地租約到期，2024年8月31日(六) 為最後營業日。並感謝各位貴賓一直以來的蒞臨及支持，期待未來朵頤將尋覓適合的地點。消息一出，網友們於臉書留言表示「噢不！！！」、「可惜」、「可惜了，又少了一個聚餐的好地方。」也有人期望朵頤能再重新開設，留言說「希望更換地點繼續招待舊雨新知」、「如有找到新地點請公告，因為好吃。」